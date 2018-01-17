Teröristlerin paniği Avrupa'ya sıçradı

Terör yandaşı sosyal medya hesapları ise, Twitter üzerinden kampanya yürütüyor. Bir yandan Türkiye'ye tehditler savrulurken, diğer yandan da Afrin'deki YPG'li teröristlerin fotoğrafları paylaşılıyor.
Terör yandaşı sosyal medya hesapları ise, Twitter üzerinden kampanya yürütüyor. Bir yandan Türkiye'ye tehditler savrulurken, diğer yandan da Afrin'deki YPG'li teröristlerin fotoğrafları paylaşılıyor.
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Emperyalist sahipleri ile birlikte bütün terör örgütleri Allah'ın izni ile silinip gideceklerdir İnşallah.
karistirn ab'yi soysuzlar beyinsiz mahlukat kulanmaya musait robotlar.yeyin birbirinizi simdi,.!!!
ey terörüstler avrupayı iyice karıştırın hainler bakın işte görün Avrupa sizlere kalleşlik yaptı avrupanın camını çerçevesini indirin
avrupanın beslediği karkalar bir gün kendi gözlerini oyacaklar ! pkk'nın etkinliği bittikçe avrupa pkk'lı teröristlerden 40 yıldır bir cacık olmadığını daha iyi anlayacaklar.!
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