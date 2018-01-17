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Teröristlerin paniği Avrupa'ya sıçradı

Terör destekçileri, Menbic'ten bir gün sonra bu kez 'nın başkenti  ve Marsilya ile 'nin Zürih kentinde sokağa çıktı. bayrakları ve terörist başının posterlerini taşıyan gruplar, Türkiye karşıtı sloganlar attı.

Terör yandaşı sosyal medya hesapları ise, Twitter üzerinden kampanya yürütüyor. Bir yandan Türkiye'ye tehditler savrulurken, diğer yandan da 'deki 'li teröristlerin fotoğrafları paylaşılıyor.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba 08:51
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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Mehmet Mehmet

Emperyalist sahipleri ile birlikte bütün terör örgütleri Allah'ın izni ile silinip gideceklerdir İnşallah.

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evet1
hayır0
cevapla 17.01.2018 13:31
vtnds vtnds

karistirn ab'yi soysuzlar beyinsiz mahlukat kulanmaya musait robotlar.yeyin birbirinizi simdi,.!!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 17.01.2018 13:31
Ali Haydar YILMAZ Ali Haydar YILMAZ

ey terörüstler avrupayı iyice karıştırın hainler bakın işte görün Avrupa sizlere kalleşlik yaptı avrupanın camını çerçevesini indirin

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 17.01.2018 13:30
ihpus ihpus

avrupanın beslediği karkalar bir gün kendi gözlerini oyacaklar ! pkk'nın etkinliği bittikçe avrupa pkk'lı teröristlerden 40 yıldır bir cacık olmadığını daha iyi anlayacaklar.!

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 17.01.2018 09:43
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