Minik Irmak Cumhurbaşkanını göremeyince ağladı

"Sayın Cumhurbaşkanımıza sporcu olarak çiçek verecektim." diyen Irmak Ayşe İstek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun gecikmesi üzerine hayallerine kavuşamadı. Yaşanan gecikme üzerine çiçek merasimi iptal edilince de öğrenciler evlerine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı göremeyeceğini öğrenen minik Irmak gözyaşlarını tutamadı. Irmak'in gözyaşlarını videoya alan anne İstek'in paylaşımı, gündeme oturdu.

IRMAK KORUMALARI SUÇLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı göremeyince korumaları suçlayan Irmak, "Bir daha o spor salonuna da gitmicem." diyerek isyan etti.