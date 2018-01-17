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Minik Irmak Cumhurbaşkanını göremeyince ağladı

4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek, pazar günü Yozgat'ta il kongresine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek istedi. Çiçeğiyle kongre alanına giden minik Irmak, yaşanan gecikme sonrası Erdoğan'a ulaşamadı.

Minik Irmak Cumhurbaşkanını göremeyince ağladı

"Sayın Cumhurbaşkanımıza sporcu olarak çiçek verecektim." diyen Irmak Ayşe İstek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun gecikmesi üzerine hayallerine kavuşamadı. Yaşanan gecikme üzerine çiçek merasimi iptal edilince de öğrenciler evlerine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı göremeyeceğini öğrenen minik Irmak gözyaşlarını tutamadı. Irmak'in gözyaşlarını videoya alan anne İstek'in paylaşımı, gündeme oturdu.

IRMAK KORUMALARI SUÇLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı göremeyince korumaları suçlayan Irmak, "Bir daha o spor salonuna da gitmicem." diyerek isyan etti.
  • 17 Ocak 2018, Çarşamba 09:07
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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memo memo

kurban olsun chpkk lilar senin tek bir goz yasina akil yasta degil bastaymis bunu sen gostersin guzel kiz rabbim bahtini acik etsin nazardan saklasin amin

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 17.01.2018 12:44
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