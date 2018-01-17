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Talihsiz veznedara müjdeli haber!

'deki bir bürosu veznedar 54 yaşındaki , dalgınlıkla 34 bin euroyu 44 bin euro olarak bozmuş ve 1'i kadın 3 kişiye 10 bin euro fazla ödeme yapmıştı. Bu durumun ardından o kişilere seslenen Aksu, “Parayı getirirlerse duacı oluruz” dedi ve 1 gün sonra müjdeli haber geldi.

Talihsiz veznedara müjdeli haber!

Kazancılar Çarşısı'ndaki bir bürosunda veznedar , bir anlık dalgınlıkla 34 bin euroyu 44 bin euro olarak bozdu. Durumu fark ettiğinde ne yapacağını şaşıran Aksu, "O an dalgınlıktan fazla para ödedim. 10 bin euro yani 45 bin 700 TL fazla ödedim. Ama bu kişilerin duyarlı olduğuna inanıyorum ve parayı getireceklerini düşünüyorum. Eğer getirirlerse duacı oluruz" dedi. Çıkan haberlerin ardından 25 yıllık vezneci bu olayın ardından 'ya da katıldı. Canlı yayında programın sunucusu Müge Anlı, Aksu'ya müjdeli haberi verdi ve "Para bulundu" dedi. Haberi alır almaz gözyaşlarına boğulan Aksu, program sunucusuna sarılarak, duygu dolu anlar yaşadı. Anlı, canlı yayında televizyonu Fransa'dan bir kişinin aradığını ve fazla parayı alan 3 kişiden birinin kız kardeşi olduğunu belirterek, kardeşine ulaştığını ve fazla alınan paranın karakola teslim edileceğini söylediğini iletti.

"GECİKİNCE TEREDDÜDE DÜŞTÜM"
Veznedar Ahmet Aksu bu haber üzerine çok mutlu olduğunu belirterek, gözlaşlarını tutamazken, "Yanlışlıkla olduğundan şüphem yoktu. İyi niyetlerinden şüphem yoktu. Sadece biraz gecikince tereddüde düştüm. İşi gücü rast gelsin." dedi. Diğer yandan paranın polis tarafından döviz bürosu sahibine teslim edileceği belirtildi.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba 16:37
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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COBAN COBAN

vay be demek turkiyede sagduyulu merhametli ALLAH KORKUSU olan kisiler de varmis gercekten o parayi teslim eden kisiler hem dunyasi hemde ahredi aydinlar CENABI MEVLA PARAYI TESLIM EDENLERE bir yerine bin verir demeki parayi teslim edenler atasindan helal lokma yemis birde veznedarin dalgin deyilde iyi insan oldugu icin para teslim ediyorlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 17.01.2018 17:04
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