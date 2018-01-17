Çavuşoğlu ve Lavrov'dan kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Lavrov telefon görüşmesi yaptı.

Rus tarafının talebi üzerine yapılan görüşmede, Suriye'deki gelişmeler, Soçi toplantısı ve Suriye'de Esed rejiminin ateşkes ihlalleri ele alındı.