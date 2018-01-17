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Çavuşoğlu ve Lavrov'dan kritik görüşme

Dışişleri Bakanı , Rus mevkidaşı Lavrov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Çavuşoğlu ve Lavrovdan kritik görüşme

Dışişleri Bakanı , Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Lavrov telefon görüşmesi yaptı.

Rus tarafının talebi üzerine yapılan görüşmede, Suriye'deki gelişmeler, Soçi toplantısı ve Suriye'de Esed rejiminin ateşkes ihlalleri ele alındı.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba 16:31
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