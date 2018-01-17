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Kaftancıoğlu'dan bir skandal açıklama daha

Terör örgütlerine desteğini esirgemeyen 'nin yeni İl Başkanı bu sefer de terör örgütü propagandası yapmak, teröre destek vermek, terör örgütüne üye olmak suçlarından cezaevinde olan 'a selam gönderdi. Bu durum işte CHP'nin düştüğü durum dedirtti. Kaftancıoğlu'nun, Gezi ve Kobani provokasyonunu destekleyen, Ermeni soykırım yalanını savunan, destekçisi skandal tweetleri CHP'de de büyük tepki uyandırmıştı.

Kaftancıoğludan bir skandal açıklama daha

Geçtiğimiz gün yapılan kongreyle 'nin teşkilatına başkan olarak seçilen 'nun, 15 Temmuz'da darbeyi durduran halka ''çi' muamelesi yapan, Gezi ve Kobani provokasyonunu destekleyen, Ermeni soykırım yalanını savunan skandal tweetleri ve açıklamaları CHP'yi sarsmaya devam ediyor.

Kaftancıoğlu bugün kameraların önüne geçti ve skandallarını savunmaya devam etti.

Devlete "seri katil" diyen Canan Kaftancıoğlu'nun 'ye ve 'ya verdiği destek ile skandal açıklamalarına bir yenisini ekledi. Kaftancıoğlu, HDPKK'nın hapisteki genel başkanı 'a selam gönderdi.

Kaftancıoğlu, Selahattin Demirtaş ile birlikte olduğu fotoğrafı göstererek "Hiçbir rahatsızlık duymuyorum. Buradan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a selam gönderiyorum" dedi.

Bu açıklamalar CHP çevrelerinde de büyük rahatsızlık yarattı. Partinin ulusalcı kanadı 'nu partiyi terör örgütlerine teslim etmekle suçluyor.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba 13:31
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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m&#252;sl&#252;man müslüman

Şaşırdık mı..? Tabi ki HAYIR

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.01.2018 19:11
UzakSes UzakSes

CHPdeki bütün Türklere... Kafanizi hafif duvara vurun ki, akliniz yerine gelsin. Cünkü CHPde akli olan hic bir Türk bulunamaz!

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 17.01.2018 16:05
H&#252;samettin Hüsamettin

bu kadına dikkat edilsin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 17.01.2018 15:53
mehmet mehmet

aslında güneyimizdeki terör yuvası afrin den önce kuzeyde ankara ve istanbula bir operasyon yapmak gerekmez mi?

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 17.01.2018 15:25
ayhnkrblt ayhnkrblt

bu kadının geçmişinden, Türk düşmanı ermeni çıkar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 17.01.2018 15:06
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