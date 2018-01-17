Kaftancıoğlu'dan bir skandal açıklama daha

Geçtiğimiz gün yapılan kongreyle CHP'nin İstanbul teşkilatına başkan olarak seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun, 15 Temmuz'da darbeyi durduran halka 'DAEŞ'çi' muamelesi yapan, Gezi ve Kobani provokasyonunu destekleyen, Ermeni soykırım yalanını savunan skandal tweetleri ve açıklamaları CHP'yi sarsmaya devam ediyor.



Kaftancıoğlu bugün kameraların önüne geçti ve skandallarını savunmaya devam etti.



Devlete "seri katil" diyen Canan Kaftancıoğlu'nun HDP'ye ve PKK'ya verdiği destek ile skandal açıklamalarına bir yenisini ekledi. Kaftancıoğlu, HDPKK'nın hapisteki genel başkanı Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi.

Kaftancıoğlu, Selahattin Demirtaş ile birlikte olduğu fotoğrafı göstererek "Hiçbir rahatsızlık duymuyorum. Buradan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a selam gönderiyorum" dedi.

Bu açıklamalar CHP çevrelerinde de büyük rahatsızlık yarattı. Partinin ulusalcı kanadı Kılıçdaroğlu'nu partiyi terör örgütlerine teslim etmekle suçluyor.