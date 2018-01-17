Sınırdan ilk görüntüler geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her an başlayabilir" diyerek sinyalini verdiği Afrin ve Münbiç harekatı için hazırlıklar sürüyor. Birçok kentten askeri araç ve personel sevkiyatı yapılan Suriye sınırındaki Kilis'in Elbeyli ilçesinde askeri hareketlilik yaşanıyor. İlçeye ulaşan askeri konvoylar, güvenlik önlemleri eşliğinde bağlı oldukları birliklere yönlendiriliyor. Çok sayıda tank ve obüs ile personel sevkiyatının sürdüğü ilçede, güvenlik önlemleri de üst düzeyde tutuluyor.
kalan karakter 1000
Allah yar ve yardımcıları olsun..Sınırımızda pkk Terör Örgütü uzantıları temizlensin şimdiden HDP den Ses gelmeye başladı bu Teröristlere arka çıkan parti kapatılmalıdır..
Allah zaferden zafere koştursun İnşallah.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.