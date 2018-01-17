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Sınırdan ilk görüntüler geldi

harekatı için emir bekleyen Mehmetçik, sınırdaki hazırlıklarını tamamladı. Elleri tetikte bekleyen Mehmetçik, teröristlere büyük gözdağı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her an başlayabilir" diyerek sinyalini verdiği ve Münbiç harekatı için hazırlıklar sürüyor. Birçok kentten askeri araç ve personel sevkiyatı yapılan sınırındaki Kilis'in Elbeyli ilçesinde askeri hareketlilik yaşanıyor. İlçeye ulaşan askeri konvoylar, güvenlik önlemleri eşliğinde bağlı oldukları birliklere yönlendiriliyor. Çok sayıda tank ve obüs ile personel sevkiyatının sürdüğü ilçede, güvenlik önlemleri de üst düzeyde tutuluyor.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba 13:11
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Mehmet Mehmet

Allah yar ve yardımcıları olsun..Sınırımızda pkk Terör Örgütü uzantıları temizlensin şimdiden HDP den Ses gelmeye başladı bu Teröristlere arka çıkan parti kapatılmalıdır..

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 17.01.2018 14:36
Ahmet Ahmet

Allah zaferden zafere koştursun İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 17.01.2018 13:21
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