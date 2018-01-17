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'den çok önemli uyarı!

Akşam saatlerinden itibaren ülkemizin büyük bir bölümünde etkili olması beklenen ve yer yer 100 km hıza ulaşacak nın oluşturabileceği, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı ler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteorolojiden çok önemli uyarı! O saatlerde...

'den çok önemli bir son dakika uyarısı geldi... Yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren ülkenin büyük bölümünde hızı 100 km'ye kadar çıkacak olan nın oluşturabileceği olumsuzluklara dikkat çekildi.

Meteoroloji açıklamasında şunları kaydetti:

"ULAŞIMDA AKSAMALAR, ÇATI UÇMASI, AĞAÇ DEVRİLMESİ, SOBA VE DOĞALGAZ KAYNAKLI ZEHİRLENMELERE KARŞI DİKKATLİ OLUN"
"Bugün ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde etkisini arttırması beklenen rüzgarın, akşam saatlerinden sonra Marmara ve 'de güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi, gece saatlerinden itibaren 988 hPa'lık derin alçak basınç merkezinin ülkemizde etkili olmasıyla perşembe günü batı kesimlerden başlayarak doğuya doğru ülkemizin büyük bir bölümünde önce güney, zamanla yurdun iç ve batı kesimlerinde kuzeybatı, doğu kesimlerde kuzeydoğu yönlerden rüzgarın kuvvetli, yer yer fırtına (60-80 km/saat , yer yer 100 km/saat ) şeklinde etkili olması bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Cuma günü de bölgesi, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ülkemizin büyük bir bölümünde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı ler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"


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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba 13:40
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