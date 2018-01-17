İlk yumruğu ben attım

Adana'da işitme engelli Agit Acun (20) önceki gün bindiği dolmuşta öldüresiye dövüldü. Yürekleri sızlatan olayın ardından Çukurova Üniversitesi'nde okuyan Ahmet Günsel (21), Çağrı Can Çay (21), İsmail Kaçmaz (21) ve Ahmet Bedir (20) isimli saldırganlar yakalandı. Sorgularının ardından da tutuklandı. Ahmet Günsel'in de ifadesinde, "Engelli olduğunu bilseydik darp etmezdik" dediği öğrenildi. Agit Acun ise, ilk yumruğu kendisinin attığını söyledi.
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