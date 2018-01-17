İlk hedef Minnak!

Suriye'de Halep ve çevresinin en büyük askeri hava üssü olan Minnak (Menagh) Üssü,Suriye Hava Kuvvetleri'nin denetimindeyken 2013 yılında o zamanlar ittifak halinde olan ÖSO, DEAŞ ve El Nusra tarafından rejimin elinden alındı. Buradaki 20'ye yakın uçak ve helikopter tahrip edildi. Muhalif örgütlerin ittifakı sona erdiğinde üssün kontrolü büyük ölçüde El Kaide'nin Suriye kolu olan El Nusra'da kaldı. 2016 yılında ise PKK'nın Suriye uzantısı YPG, bu bölgeyi ele geçirmek için El Nusra'ya karşı büyük bir saldırı düzenledi ve Minnak Üssü 13 Şubat 2016'da tamamen YPG'nin kontrolüne geçti. Böylece PKK/YPG ilk kez bir hava üssü ele geçirmiş oluyordu. İlk iş olarak üssün adı Serok Apo Hava Üssü olarak değiştirildi. PKK bayrakları ve Öcalan posterleri asıldı.

CAN DAMARI

Zaman içinde üssün pisti onarıldı ve iddiaya göre ABD'nin DEAŞ'la mücadeleyi bahane ederek YPG'ye yaptığı yardımlar bu üsse indirilen helikopter ve uçaklarla gönderildi. Hatta Afrin'de kurulan eğitim kampında PKK'lılara silahlı eğitim veren ABD'li özel kuvvetler askerlerinin de bu hava üssü aracılığıyla bölgeye indirilmiş olabileceği belirtildi. YPG'nin doğudaki kantonlarla kara bağlantısı olmaması nedeniyle Minnak, Afrin kantonu için hemen hemen tek lojistik noktası. Bu nedenle Minnak Üssü'nü almak demek Afrin'i de can damarından vurmak anlamına gelecek. TSK ve Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki Azez'e sadece birkaç kilometre mesafedeki Minnak daha şimdiden top atışlarının hedefi olmaya başladı. Askeri uzmanlara göre Afrin operasyonu direkt olarak bu noktadan başlayacak. ÖSO güçlerinin Azez'den Minnak'a doğru giriş yapmasının ardından TSK zırhlıları da onlara destek sağlayacak.

AFRİN'DE 8-10 BİN ARASI TERÖRİST VAR

Türkiye'nin güneyinde önemli sıradağlardan olan Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK, lojistik ve insan kaynağını önemli ölçüde Afrin'den sağlıyor, burada yoğun eğitim ve örgütlenme faaliyeti yürütüyor. Afrin'de 8-10 bin arasında terörist barınıyor. Bölgede son zamanlarda yakalanan ve teslim olan teröristlerin ifadelerine de bu durum yansırken, ele geçirilen mühimmatların ABD ve Rus menşeli olduğu görülüyor. Son 3 yılda terör örgütü YPG/PYD/PKK kontrolündeki Suriye'nin Afrin bölgesinden patlayıcı ve silah eğitimi alarak Amanoslar'a gelen terörist sayısı 40'ın üzerinde.

Afrin'de Amerikan askeri bulunmazken az sayıda Rus askeri polisi mevcut. İlçede sivil nüfusun yarıdan fazlasını Araplar oluşturuyor.

SIĞINAKLARA SAKLANIYORLAR

Türkiye'nin Afrin'i hedef göstermesinin ardından teröristler, sivil yerleşimlerle hendek ve sığınaklarda gizlenmeye başladı. Öte yandan YPG, sosyal medya üzerinden kendi hazırlıklarını göstererek kendi yandaşlarına mesaj gönderiyor. Son olarak sosyal medyada Birsaya Dağ'ına kurduğu gözetleme ve savunma alanlarının fotoğraflarını paylaştı. Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ve çevresini kontrol eden PYD ve YPG güçleri Azez'in kuzeyinde yer alan Birsaya Dağları üzerinde 'Kale Bar' adını verdikleri gözetleme kuleleri inşa etti. Görüntülerde Birsaya dağları boyunca yer alan gözetleme kuleleri dikkat çekiyor. Kuleler arasında bağlantı ise yerin altına açılan tünellerle sağlanıyor ve teröristlerin atış yapabilmesi için açılan delikler dikkatlerden kaçmıyor.

'AFRİN BİZİM ALANIMIZDA DEĞİL'

ABD liderliği Suriye'nin kuzeyinde kurulan koalisyonun sözcüsü Ryan Dillon, yabancı bir gazetecinin Türkiye'nin muhtemel Afrin operasyonuna ilişkin sorusu üzerine "Afrin, koalisyonun operasyon sahası içinde yer almıyor" cevabını verdi. Açıklamayı Twitteradresinden duyuran gazeteci Wladimir van Wilgenburg, Dillon'un kendi sorusuna "Afrin, koalisyonun operasyon alanı içerisinde değil" yanıtını verdiğini belirtti. Dillon'un açıklamasının, ABD'nin Türkiye'nin Afrin'e muhtemel bir operasyona yeşil ışık vereceği şeklinde yorumlandığı belirtiliyor.

ABD: AFRİN'DEKİ GRUPLARA DESTEK YOK

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Afrin'deki PYD/PKK unsurlarını desteklemediklerini açıkladı. Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, Afrin'de bulunan PYD/PKK unsurlarına ilişkin şunları söyledi: "Onları DEAŞ mücadele operasyonlarımızın parçası olarak kabul etmiyoruz. Onları desteklemiyoruz ve onlarla hiçbir işimiz yok. SDG alanlarının dışındaki unsurlar, bizden eğitim, tavsiye ve destek almıyor. Desteklediğimiz gruplar DEAŞ karşıtı operasyonlara katılanlar."

HAVA SALDIRISINA KARŞI KORUYOR

ABD ordusunun envanterinden çıkarılmasına karşın Türkiye'nin de arasında olduğu birçok ülke tarafından hâlâ kullanılan orta menzilli hava savunma sistemi olan HAWK füzeleri, alçak ve orta seviyeli uçak ve helikopter saldırısına karşı görev yapıyor.

Hızı: 3 Mach

Azami Menzil: 40 km.

Fırlatma Ağırlığı: 584 kg.

Harp başlığı: 54 kg.

Tahrip çapı: 17 metre



KOMANDOLAR VE TANKLAR HAZIR!

Afrin operasyonu artık an meselesi. Irak sınırından Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere yola çıkan ve geceyi Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda geçiren 40 araçlık tank, obüs ve mühimmat yüklü askeri konvoy Hatay'a doğru yola çıktı. Türkiye'deki çeşitli bölgelerinden gönderilen konteyner ve zırhlı araçlar ile komando birlikleri de Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçesine ulaştı. Askeri konvoy, güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi.

ABD HİBE ETTİ

Afrin'i gören Kırıkhan ile Yayladağı ilçelerine 2012'de konuşlandırılan ve bataryaları Suriye'ye bakan I-HAWK füze sistemi de, alçak ve orta menzilli hava saldırısına karşı Türkiye topraklarını koruyor. ABD'nin silahlı kuvvetleri envanterinden 2002 yılında çıkardığı HAWK füze sistemi Türkiye'ye 2005'te hibe edildi. 2007'de teslim edilen 175 adet MIM-23B HAWK füze sisteminde toplam 24 lançer bulunuyor. 1'inci HAWK Filo Komutanlığı ve 2'nci HAWK Filo Komutanlığı bünyesinde olmak üzere Türk I-HAWK sistemi 2 filodan oluşuyor. İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarında konuşlandırılan ve her biri iki bataryadan oluşan filolarda 1 Tabur Harekât Merkezi ile 2 Batarya Ateş Dağıtım Merkezi, 2 batarya, 4 atış ünitesi ve 12 lançer bulunuyor.

MÜSAADE EDEMEYİZ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Brüksel'deki NATO toplantısında ABDGenelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'un yüzüne bakarak, "PKK'nın bir uzantısı olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör örgütü YPG'nin 'operasyonel ortak' adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve etmeyeceğiz. ABD'nin bu hatasından en kısa sürede dönmesini umuyoruz" dedi.

AYRIM YAPMAYIN!

Akar, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın açılış oturumunda bir konuşma yaptı. Akar, üye ülkelerin genelkurmay başkanlarına hitaben yaptığı konuşmada, "NATO, terörizmle mücadele söz konusu olduğunda, terörist örgütler arasında ayrım yapmamalıdır" dedi. "DAEŞ ile mücadele ne kadar önemliyse PKK/PYD/YPG, FETÖ ile mücadele de o kadar önemlidir" diyen Akar, "PKK'nın bir uzantısı olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör örgütü YPG'nin 'operasyonel ortak' adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve etmeyeceğiz. Bu hatadan en kısa sürede dönüleceğini umuyoruz" ifadesini kullandı.

Akar'ın konuşmasında Türkiye'nin beklentilerini ve terör örgütleriyle mücadelesinde kararlılığını net şekilde ortaya koyduğu bildirildi.

5 SORUDA AFRİN OPERASYONU

TSK, Suriye'de nerelere asker konuşlandırdı?

Türkiye, 2016'ta yaptığı Fırat Kalkanı Harekâtı'yla sınırın Suriye tarafındaki 2000 kilometrekarelik bir bölgeyi DEAŞ'tan temizledi. Şu anda TSK'nın korumasındaki ve ÖSO denetimindeki bölge Fırat Nehri'nin batısında Azez'den Cerablus'a dek uzanıyor. Fırat Kalkanı aynı zamanda Afrin ve Kobani arasında bir tampon bölge oluşturdu ve PKK'nın Türkiye sınırı boyunca uzanan bir koridor oluşturmasını engelledi. Türkiye, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e de asker gönderdi ve gözlem noktaları oluşturdu. İdlib'e asker konuşlandırmak, aynı zamanda Türkiye'nin Afrin'in güneyinde de bir askeri varlığa sahip olmasını sağladı.

Türkiye neden Afrin'e girmek istiyor?

Afrin'e girmek, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekâtı'nın devamı olacak. Afrin, Türkiye'nin sınırının hemen ötesinde ve YPG ile TSK arasındaki çatışmalar aylardır sürüyor. PKK'nın Suriye uzantısı YPG, Afrin'in denetimini 2012'de ele geçirmişti.

Afrin'de Türkiye'yi ne bekliyor?

Kürt medyasındaki haberlere göre, Suriyeli Kürtler ve Afrin'deki müttefikleri, olası bir TSK operasyonu için yüksek düzeyde alarmda. Suriyeli Kürtlere ait ANHA Haber Ajansı, Afrin'deki yetkililerin TSK'nın operasyonunun önlenmesi için uluslararası topluma ve bölgesel güçlere çağrıda bulunduğunu bildirdi.

Başka kimlerin askeri gücü var?

YPG dışında, ABD, Rusya, Suriye hükümeti ve muhalif örgütlerin Kuzey Suriye'de güçleri bulunuyor. ABD öncülüğündeki koalisyonun güçleri genelde YPG hâkimiyetindeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) denetimindeki yerlerde. Bu alan Deyrizor'dan batıya Münbiç'e kadar uzanıyor. Ancak Münbiç'in ötesinde, Rus güçleri ve Suriye Ordusu YPG denetimindeki bölgelerin yakınlarında konuşlu. Buna Afrin'in dış kesimleri de dâhil. Cihatçı örgütler ve Türkiye'nin desteklediği muhalif gruplar da Afrin'in doğusu ve güneyindeki önemli bölgeleri elinde tutuyor.

ABD'nin son hamlesi neydi?

Türkiye aynı zamanda, ABD'nin aralarında YPG unsurlarının da bulunduğu yeni bir sınır koruma gücü kurma kararı aldığı bir dönemde Afrin'e olası bir operasyonla askeri gücünü göstermek istiyor. Türkiye, YPG'ye verilecek eğitim ve silah yardımının ülkeye karşı kullanılmak üzere PKK'nın eline geçeceğini söylüyor.