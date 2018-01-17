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Bakan Çavuşoğlu Tillerson ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu Tillerson ile görüştü

Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, ABD'nin YPG ile Suriye sınırında konuşlandırmayı planladığı sınır gücünün, ikili arasındaki görüşmenin temel gündemleri arasında yer alması bekleniyordu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada, Tillerson ile bu konuyu da görüşeceğini, ABD'nin artık bir karar vermesi gerektiğini söylemişti. Çavuşoğlu ABD'yi Suriye politikasından ötürü eleştirerek, "Müttefiklerini mi tercih edecekler yoksa terör örgütlerini mi? Net bir karar verip tavır almaları lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Afrin'e yönelik operasyon sinyali verdiği konuşmasında ABD'yi eleştirerek, "Düşmanlarımızla aramıza girmeyin" mesajını vermişti.
  • 17 Ocak 2018, Çarşamba 02:11
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