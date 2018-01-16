2018'de dünyayı tehdit edecek yeni teknolojik proje

Çalışmada 2018 yılında, sahte haber korkusunun, insan sesi taklit edebilecek yeni teknoloji ile karşılaştırıldığında yanında hiç kaldığına dikkat çekilirken, dünya için yeni bir "güvenlik kabusu"na vurgu yapıldı. Üretilen sahte seslerin artık insanlığı tehdit ettiğine dikkat çeken Welser, "Şirketler, üniversiteler ve hükümetler birçok uygulama için ara vermeksizin insan sesini çözmeye yönelik çılgınca bir çalışma içindeler. Bu projeler insanlar ve makineler arasında daha doğal etkileşimler sağlayan internetle uyumlu cihazların iyi bir entegrasyonundan oluşuyor. Teknolojik açıdan gelişmiş devletler (Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Estonya) bu alana girdi. Google, Amazon, Apple ve Facebook gibi dev şirketlerin de ses konusunda özel projeleri var." dedi.

"Yapay bir ses geliştirmek, sonra sözlü kelime ve kalıpları modellemek, onları çoğaltmak o kadar da zor değil. Doğal sese sahip bir ses oluşturmak, çok daha karmaşık ve hesaplama açısından pahalı olan algoritmaları içerir. Ancak şu an bu teknoloji mevcut." diyen Welser, ses araştırmalarında Adobe firmasının "Project Voco" isimli ses düzenleme yazılımını örnek gösterdi. Adobe'nin ses düzenleme yazılımı Voco'nun ilk sonuçlarının ürkütücü ve bir kadar da etkileyici olduğunu belirten Welser, bu yazılımla sahte sesle gerçeğini birbirinden ayırt etmenin neredeyse güç olduğundan söz etti. "Veri kitaplığınızda yeterli miktarda örnek varsa, o zaman herkesin hemen hemen her şeyi söylemesine izin verebilirsiniz." diyen araştırmacı, teknoloji şirketleri ve yatırımcıların bu sistemlerin büyük bir ticari değer üreteceğinden söz etti.

Yazısında sahte ses teknolojisinin büyük riskler doğurduğuna da dikkat çeken uzman, 2018 yılına gelindiğinde, halkı kandırmak, toplumları karıştırmak, tahrik etmek ve provokasyon için sahte sesler kullanılabileceği endişesinden söz etti. Araştırmacı Welser, "Dünyanın dört bir yanındaki insanların çoğu sahte bir Trump veya Putin ses düzenlemesi ile gerçeği arasındaki farkı anlayamıyor olacak." yorumunu yaptı. Üretin seslerin savaşlara bile neden olacağına vurgu yapan uzman, sarfeden bir dünya liderinin üretilen sesiyle ortaya çıkacak felakete de dikkat çekerek şu soruya yer verdi; "2018'de insanlar ya da askeri yetkilileri seslerin sahte olduğunu belirleyebilecek mi?"