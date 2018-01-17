Ehliyet sınavlarında 'tablet' dönemi başladı

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, ehliyet alacakların girdiği direksiyon uygulama sınavı değerlendirmelerinin daha önce her kursiyer için hazırlanan 3 evrak üzerinden yapıldığını hatırlattı. Bu yıl itibariyle değerlendirmeler tablet bilgisayarlarla olacak. Pilot uygulama Ankara'da başlatıldı. Kısa sürede 81 ile yaygınlaştırılması hedefleniyor.

SINAV SONUÇLARI 35 DAKİKA SONRA SİSTEMDE

Şamlıoğlu, önceki uygulamalarda sınav sonuçlarının sınav yapıcılardan elektronik ortama aktarılma sürecinin uzun zaman aldığına dikkat çekerek, "Şimdi tablet uygulamasıyla 35 dakika süren sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın elektronik sistem ağı MEBBİS'e, oradan da anlık olarak Polis Bilgi Sistemi olan PolNet'e aktarılacak. Böylece zamandan da büyük tasarruf sağlanmış olacak" dedi.

Tablet bilgisayar döneminin suistimalleri de ortadan kaldıracağına dikkat çeken Şamlıoğlu, "Özellikle 'joker' diye tabir edilen, sınavda adayın yerine başkasının girdiği uygulamaları da tamamen sonlandırmış olacağız. Sınavın başında tablet bilgisayarlarla adayın fotoğrafı çekilecek ve sistemdeki biyometrik kayıt eşleştirilecek" ifadelerini kullandı.

Kemal Şamlıoğlu, uygulamanın eğitim süreçlerinde bölgesel farklılıkları da dikkate alarak daha iyi bir analiz süreci yürütülmesine imkan sağlayacağını vurguladı.

"Bu uygulamanın en önemli yanlarından biri de sınavdaki başarı ve başarısızlık oranlarını sistem üzerinden depolayıp analizler yapılacak olması. Bu çerçevede, bölgeler arasında sınav sürecine ilişkin hem başarı hem başarısızlıklar ayrı ayrı değerlendirilecek. Değerlendirme sonrasında eğitim süreçlerinde yapılması gereken bir takviye varsa mutlaka bölgeye özel bir uygulamayı da göz önünde bulundurmuş olacağız. Sınav uygulamasında yaşanacak problemlerin verileri üzerinden de bölgesel bazı düzenlemeler ve eğitim süreçlerini eş zamanlı düşünmemiz mümkün olacak."

10 MİLYON SAYFA KAĞIT TASARRUFU

Yeni uygulamayla sürücü kursları ve kamuya yıllık 3 milyon liralık tasarruf sağlanacak. Uygulama toner, kağıt ve fotokopi masrafları dikkate alındığında yıllık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufunu da beraberinde getirecek.

FATİH PROJESİ DİREKSİYON SINAVLARINDA

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanı Ercan Alpay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde tablet bilgisayarın ilk kez kullanıldığı direksiyon sınavlarını yerinde inceledi.

Alpay, 5 bine yakın tableti öncelikle ilçelere dağıtacaklarını anlatarak, "FATİH projesi kapsamında öğretmenlerimizin elinde bulunan tabletleri bu proje kapsamında değerlendirmek istiyoruz. O tabletlere bu yazılımı indirerek kullanılır hale getireceğiz" dedi.