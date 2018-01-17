 ;
Yol Durumu
  1. Ortayolculara kötü haber
  2. Adli vaka!

Baran daha 11 aylıktı

Baran daha 11 aylıktı
Zonguldak'ta Abdulgani G. yönetimindeki kamyon, Ayhan Turhan'ın kullandığı otomobile çarptı. Kazada araçtaki Yaşar Turhan (37), Sevim Turhan (31), Rukiye Turhan (71) ve İlayda Turhan (10) yaralandı. Yaşar-Sevim Turhan çiftinin 11 aylık bebekleri Baran Turhan ise hayata gözlerini kapadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatan jandarma, kamyon sürücüsü Abdulgani G.'yi gözaltına aldı.
Etiketler:
  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar