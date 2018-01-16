Şırnaklı Leyla Yıldırım (22), ilik kanseri kardeşi Nihat Yıldırım (20) için liseyi bıraktı. Kendisinden nakledilen ilik sayesinde kardeşi iyileşince liseyi bitirip Erzincan ÜniversitesiAşçılık Bölümü'nü kazandı. Leyla birinci sınıftayken iliğiyle hayata bağladığı kardeşi Nihat, 18Kasım'da bahçesinden birkaç dal topladığı için komşusu tarafından kurşunlandı. Abla Yıldırım, kardeşi öldürülünce üniversiteyi bırakıp, ailesiyle birlikte Şırnak'ın Kumçatı beldesinde kurdukları çadırda yaşamaya başladı.
Yıldırım, "Üniversiteye dönmek istiyorum ama maddi imkansızlıklardan dolayı okula geri dönemiyorum. Tekrar üniversiteye gidebilirsem aşçı önlüğünü asla bırakmam" dedi.
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