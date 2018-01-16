Boğa davası

"Kadıköy Boğası"lakaplı eskifutbolcu Serhat Akın(37), Survivor yarışmasıylaadından söz ettirdi. Yarışmadagiydiği boğa tişörtüyle dikkatçeken Akın, bir süre öncekendi adını ve tasarladığı boğafigürü basılı tekstil ürünlerininsatıldığını tespit etti. Araştırmadasatışların, spor giyim markasıHummel'ın Türkiye temsilcisiAkbulut Tekstil AŞtarafından yapıldığını belirledi."Serhat Akın SS TEE", "SerhatAkın Shorts" ve Serhat AkınZip Hoodie" adı verilen short,t-shirt ve sweatshirt satışlarınınşirkete bağlı mağazaların yanısıra bir çok e-ticaret sitesi üzerindendesatıldığıbelirtildi.Akın,AkbulutTekstil'e ihtarnameçekerekhaklarınıniadesini istedi. Bir sonuç çıkmayıncada dava açtı. Şirketinşöhretinden yararlanarakhaksız kazanç elde ettiğinisöyleyen Akın, 21 bin TLtazminat talep etti. Tazminat,bilirkişi incelemesi sonrasıortaya çıkacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.