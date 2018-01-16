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Boğa davası

Eski futbolcu , tasarladığı boğa logosunu ve ismini kullanarak satış yapan ’ın temsilcisini mahkemeye verdi. 21 bin lira tazminat istedi

Boğa davası
"Kadıköy Boğası" lakaplı eski futbolcu Serhat Akın (37), Survivor yarışmasıyla adından söz ettirdi. Yarışmada giydiği boğa tişörtüyle dikkat çeken Akın, bir süre önce kendi adını ve tasarladığı boğa figürü basılı tekstil ürünlerinin satıldığını tespit etti. Araştırmada satışların, spor giyim markası Hummel'ın temsilcisi Akbulut Tekstil AŞ tarafından yapıldığını belirledi. " SS TEE", "Serhat Akın Shorts" ve Serhat Akın Zip Hoodie" adı verilen short, t-shirt ve sweatshirt satışlarının şirkete bağlı mağazaların yanı sıra bir çok e-ticaret sitesi üzerinden de satıldığı belirtildi. Akın, Akbulut Tekstil'e ihtarname çekerek haklarının iadesini istedi. Bir sonuç çıkmayınca da dava açtı. Şirketin şöhretinden yararlanarak haksız kazanç elde ettiğini söyleyen Akın, 21 bin TL tazminat talep etti. Tazminat, bilirkişi incelemesi sonrası ortaya çıkacak.
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