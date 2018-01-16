İnsanlık Tıp!

Tıp öğrencisi ve Kick Boks sporcusu Günsel ile 3 arkadaşı, minibüste işitme engelli Agit’i döverek hastanelik etti. Yolcular ise dehşeti seyretmekle yetindi. Tepki çeken olayın ardından saldırganlar kelepçelendi
Minibüste işitme engelli genci döven saldırganlar için hesap vakti geldi. Tepki çeken olay, Adana'da 11 Ocak'ta gerçekleşti. Bir tekstil firmasında işçi olarak çalışan işitme engelli Agit Acun (20), hastaneye gitti. Hastane çıkışı evine gitmek üzere minibüse bindi. Arka koltukta oturan Çukurova ÜniversitesiTıp Fakültesi'nde okuyan lisanslı Kick Boks sporcusu Ahmet Günsel (20) ile kendisi gibi üniversiteli olan arkadaşları Çağrı Can Çay (21), İsmail Kaçmaz (21) ve Ahmet Bedir (19), ön koltukta oturan işitme engelli genci rahatsız etti. Acun ise kulağınıgösterip işitme engelli olduğunuanlatmak istedi. Ancak 4 arkadaş, yolcuların gözleri önünde engelli genci feci şekilde darp etti. Kendisini korumak için sürücünün yanına kaçan Agit Acun'un peşinden giden saldırganlar, genci acımasızca dövmeye devam ederken, araçtaki kimse olaya müdahale etmedi. Acun'u hastanelik eden saldırganlar, daha sonra araçtan inip izlerini kaybettirdi. Skandal anlar ise saniye saniye görüntülendi.
Tepki çeken görüntülerin ardından soruşturma başlatan polis, saldırgan 4 genci yakalamak için harekete geçti. Gözaltına alınan saldırganlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırının ardından yüzünde morluklar oluşan engelli genç, saldırıyı işaret diliyle anlatarak saldırganların cezalandırılmasını istedi.
YÜREĞİM YANDI
Dövülen engelli gencin kanser hastası annesi Cihan Acun, "Görüntüleri izleyince yüreğim yandı" diye ağladı. Bu arada Acun'un olay sırasında minibüse düşen Ahmet Günsel'in cüzdanını karakola götürdüğü sırada içeri girmeden önce içindeki 280 lirayı aldığı kameralara yansıdı. Acun hakkında hırsızlıktan işlem yapılacağı açıklandı.
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