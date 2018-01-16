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kamplarını bayrakları süslüyor

'de istlere kol kanat geren , sınırında birçok bölgede bayrağını dalgalandırıyor.

Terör kamplarını Amerika bayrakları süslüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonu öncesi 'ya sert uyarılarda bulunarak kamplarındaki bayrakların indirilmesini istemişti.

"KENDİNİZ İNDİRİN Kİ..."
"Terör örgütünün üslerinde bayrakları kendiniz indirin ki, biz size teslim etmek zorunda kalmayalım." ifadelerini kullanan Erdoğan, harekatın her an başlayabileceğini ifade etmişti.

NEREDE ABD BAYRAĞI VAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra, sınırında Amerikan bayrağının dalgalandığı noktaların yer aldığı bir harita yayınlandı.

İŞTE O HARİTA
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  • 16 Ocak 2018, Salı 09:37
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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sevdam tr sevdam tr

alayini vurun kimse bir sey yapamaz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.01.2018 12:35
Mehdi Mehdi

İNŞALLAH ZALİMLERİ YOK EDECEĞİZ.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.01.2018 10:48
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