AK Partili seçmene Erdoğan mı Abdullah Gül mü sorusu

ORC Araştırma, 12-14 Ocak tarihleri arasında 34 ilde 2680 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle "Türkiye siyasi gündem araştırması" yaptı.

Anketin AK Parti seçmenine sorulan "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuımhurbaşkanlığı Seçimindeki rakibi Abdullah Gül olursa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu damgasını vurdu.

Buna göre AK Partili seçmenlerin yüzde 96,8'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklerken Abdullah Gül'e destek yüzde 0,8'de kaldı.







HER 3 KİŞİDEN İKİSİ OHAL'İ DESTEKLİYOR



ORC tarafından 34 ilde 2bin 680 kişi ile yüz yüze yapılan çalışmayla gerçekleştirilen ankette 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ülkenin FETÖ'cülerden temizlenmesi için uzatılan OHAL'le ilgili düşüncesi soruldu. Vatandaşların yüzde 64.2'si OHAL'den rahatsızlık duymadığını belirtirken yüzde 5.4'ü bu soruyu cevapsız bıraktı. OHAL'den rahatsız olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 30.4 oldu.

TÜRKİYE KUDÜS'E SAHİP ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak onaylamasının ardından geliştirdiği Kudüs politikası da vatandaştan tam destek aldı. Ankette 'Erdoğan'ın Kudüs politikasını destekliyor musunuz' sorusuna yüzde 70.2 evet çıktı.





ERDOĞAN AÇIK ARA ÖNDE

ORC Şirketi gündeme ait konuların yer aldığı saha çalışmasıyla ilgili sonuçlarını açıkladı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Erdoğan'a kesinlikle oy vereceğini açıklayanların oranı 48.6, oy vermeyeceklerini açıklayanların oranı 32.6'da kalırken yüzde 11.3'lük kesim ise oy verebileceğini söyledi. Son günlerde bazı çevreler tarafından öne sürülen Abdullah Gül'ün Erdoğan'ın karşısında aday olması durumunda kimi destekleyecekleri sorusuna ise Erdoğan yüzde 96.8'le büyük bir fark sağladı.



Ankette AYM'nin FETÖ'cü isimlerle ilgili verdiği hak ihlali kararları da vatandaşa soruldu. Halkın yüzde 60.9 AYM'nin haksız olduğunu söylerken 30.7'si ise bu kararı doğru bulduğunu açıkladı. Fikri olmadığını belirtenlerin oranıysa yüzde 8.4'te kaldı

AK PARTİ AÇIK ARA ÖNDE

Ankete katılanlara son olarak 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz' sorusu yöneltildi. Bu soruya verilen cevap ise yüzde 47.2 AK Parti oldu. CHP yüzde 25.9'da kaldı. AK Parti en yakın rakibi olan CHP'nin iki katından fazla destek görürken diğer partiler ve oranlarına da şankette yer verildi.



AK PARTİ 47.2

CHP 25.9

MHP 10.5

HDP 8.5

İYİ PARTİ 5.5

DİĞER 2.1



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN KARARI DOĞRU

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan belediye başkanları ile ilgili soru da saha çalışmasında vatandaşa yöneltildi. Vatandaşların yüzde 61'i belediye başkanları ile ilgili kararı doğru bulduğunu söyledi.

ERDOĞAN'A KESİNLİKLE OY VERİRİM

Vatandaşlar yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili de kararını netleştiriyor. Ankete katılanların yüzde 48.6'sı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a kesinlikle destek vereceğini söylüyor.

ERKEN SEÇİM İSTENMİYOR

Ankete göre vatandaş erken seçim istemiyor. Türkiye'de erken seçime ihtiyaç olmadığını söyleyenlerin oranı 57.9 olurken, siyasi partilerin seçim ittifakını desteklediğini belirtenlerin oranıysa 65.9 oldu.