İstanbul'a neden kar yağmadı?

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Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da, örtü şeklinde kar yağışı bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse, bunun nedeninin ısı adası etkisi olduğunu
söyledi.
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