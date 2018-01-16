Kuzey Suriye'de "terör koridoru" oluşturulmasına "dur" diyen Türkiye, sözde müttefik ABD'nin hamiliğinde küstahlaşan, terör örgütü PYD'ye yönelik operasyon hazırlıklarına hız verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı açıklamaları, TSK'nın Afrin sınırdaki önlemlerini artırması ve zaman zaman terör mevzilerini vuran top atışları terör örgütü PYD'yi korkuttu. Kelimenin tam anlamıyla panik yaşayan teröristler, yaptıkları açıklamalarla ABD'den yeni silahlar talep ettiler ve Türkiye'nin olası operasyonuna engel olunması çağrısında bulundular.

DESTEKÇİLERİNE ÇAĞRI

PYD, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyona karşı propaganda kartını da devreye soktu. PYD'nin sözde Afrin Kantonu yöneticileri, terör destekçisi ülkeleri harekete geçirmek için "uluslararası kurumları Türkiye'yi önlemeye çağırıyoruz" açıklamaları yaptılar.

UÇAKSAVAR VE MANPAD

Terör örgütünün ABD'den yeni silah talebi anında karşılığını buldu. Terör örgütünü yakın internet siteleri, son bir kaç gün içinde Afrin bölgesine aralarında güdümlü uçaksavar füzelerinin de bulunduğu yeni silahların sevk edildiğini duyurdu. YPG'ye gönderilen güdümlü füzelerin, omuzda taşınan ve düşük irtifada uçuş yapan helikopter ile uçaklara karşı etkili olduğu ifade edildi. Afrin'e ulaşan son sevkıyatta, karadan havaya atılan ve omuzda taşınarak kullanılan "MANPADS" füzeleri de yer aldı.

SINIRA TAKVİYE TAM GAZ

Afrin operasyonu öncesi Hatay'daki sınır birliklerine askeri sevkıyat devam ediyor. Gaziantep 5. Zırhlı Tugayı'ndan yola çıkan 10 TIR'a yüklenmiş tank ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) araçlar Narlıca Hudut Taburu'na gönderildi.

HAWK FÜZELERİ ÇEVRİLDİ

Türkiye'deki çeşitli birliklerden tırlar üzerinde gönderilen 24 zırhlı personel taşıyıcı ve sinyal kesici askeri araç Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ne geldi. Hatay Kırıkhan'da konıuşlu bulunan 40 kilometre menzilli Hawk füzelerinin yönü ise Afrin ve ilçelerine çevrildi.

AZEZ'E ROKET SALDIRISI

PYD/PKK, korkudan önceki gece de Azez ilçesindeki sivilleri hedef aldı. Afrin'deki mevzilerinden Türkiye sınırında Özgür Suriye Ordusu unsurlarının kontrolünde olan sivil yerleşimlere çok sayıda roket attı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Saldırının hemen ardından, Suriye'nin Türkiye sınır hattındaki Fırat Kalkanı Harekatı alanı ve İdlib gerginliği azaltma bölgesinde konuşlu TSK unsurları, Afrin'deki terör örgütü mevzilerine top atışı yaptı.





TSK birlikleri Hatay sınırı, İdlib'in kuzeyi ve Afrin'in doğusundaki Bab'da bulunuyor.



Suriyeli silahlı muhaliflerin temsilcilerinden biri olan Fateh Hassun, Astana'daki Suriye barış görüşmelerine katılan silahlı muhalifler heyetinin Soçi'de 29 ve 30 ocak tarihlerinde yapılacak olan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmayı planlamadığını belirtti.

SİLAHLI MUHALİFLER SOCİ'DE YOK

Tehditle eyleme zorladı

Türkiye'nin Afrin operasyonundan korkan YPG'lilerin kapıldığı panik işgal ettiği bölgelerde halka da adeta DEAŞ taktikleriyle davranmalarına yol açıyor. YPG'liler önceki gün Menbic'te Türkiye karşıtı bir gösteri düzenledi. YPG yöneticilerinin de yer aldığı gösteride zorla getirilen halk dikkat çekti. Teröristler ilçede dükkanları da açtırmadı.



LAVROV: SINIR PLANI ABD'NİN&NBSP;İKİYÜZLÜLÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR

Rusya Dışişleri Bakanı, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde gözlemci ordusu oluşturma fikrini Suriye'nin toprak bütünlüğünü bölme adımı olarak niteledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus diplomasisinin 2017'deki sonuçları hakkında düzenlediği basın toplantısında konuşan Lavrov, "ABD'nin sınır koruma güçleri planı Türkiye'nin olumsuz tepki vermesine yol açtı. ABD, Suriye'deki varlığının tek amacının teröristleri yok etmek olduğunun defalarca garantisini verdi. Şimdiyse gözlemlediğimiz bu eylemler ABD'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak istemediğini gösteriyor.

GÖZLEM NOKTASI TALEBİ

Türkiye'nin Irak'la sınırında Fırat Nehri boyunca uzanan bölgenin ABD yönetimindeki gruplar tarafından kontrol edilecek olması, Suriye'nin bölünmesi yoluna gidildiğine dair endişe yaratıyor." Suriye'deki çatışmasızlık süreciyle ilgili başka bir soru üzerine Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran'ın, Astana sürecinin başlamasına ve Suriye'de gerilimi azaltma bölgeleri kurulmasına olanak veren girişimlerine değindi. Lavrov, 'Türk meslektaşlarımızın, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinin çevresine geri kalan gözlem noktalarını yerleştirmeyi de olabildiğince yakın bir zamanda tamamlamasını bekliyoruz' dedi.

BOZDAĞ: ATEŞLE OYNUYORLAR

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "ABD'nin DEAŞ terör örgütüyle mücadele için Türkiye yerine terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG ile işbirliği ve bunlara binlerce TIR silah desteği ve şimdi de bu terör örgütlerine 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü' kılıfı altında sözde terör ordusu kurdurması, ateşle oynamaktır." ifadesini kullandı.

DOSTLUĞA SIĞMAZ

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda "ABD'nin, 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü' kılıfıyla terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye sözde terör ordusu kurdurması, DEAŞ terör örgütüyle/terörle mücadele değil, teröre/terör örgütlerine destektir. Dostluğa da müttefikliğe de model ortaklığa da stratejik ortaklığa da sığmaz. Ülkemiz ve bölgemizin güvenliğini tehdit eden bu provokatif girişim karşısında Türkiye, ülkemiz ve bölgemizin güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri almaktan ve adımları atmaktan çekinmeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'Bir gece ansızın gelebiliriz."

MEŞRU MÜDAFAA

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde 30 bin kişilik sınır devriyesi girişimine Dışişleri de sert tepki göstermiş ve Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı olduğu ifade

edilmişti.

ESAD: KATILANLAR VATAN HAİNİ

Beşşar Esed rejimi, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK'yı ordulaştırma planına tepki göstererek örgüt için "hain" nitelemesini kullandı. Rejimin dışişleri bakanlığı ABD destekli milis grubunda yer alacak Suriye vatandaşlarının vatan haini olarak görüleceğini, ABD'nin tutumunun Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne karşı açık bir saldırı olduğunu belirtti. Açıklamada "Suriye ordusu, ülkedeki herhangi bir ABD varlığı ve onun araçlarının varlığına son vermeye kararlıdır" ifadesi de kullanıldı. Dışişleri'nin uluslararası toplumu ABD'nin bu adımına karşı çıkmaya ve Washington yönetiminin politikalarında hakim olan tahakküm zihniyetine ve kibre son vermek için harekete geçmeye davet ettiği de vurgulandı.