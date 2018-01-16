İstanbul'a 45 km’lik yeni ‘boğaz’





Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahını açıkladı. Beş alternatif üzerinde çalıştıklarını belirten Arslan, 4. alternatif olan Küçükçekmece- Sazlıdere-Durusu koridorunun en uygun proje yolu olarak tespit edildiğini ve Küçükçekmece gölünden girecek 45 kilometrelik Kanal İstanbul'un, Terkos Barajı'nın doğusundan Karadeniz'e çıkacağını söyledi.