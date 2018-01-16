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İstanbul'a 45 km’lik yeni ‘boğaz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011’de ‘Çılgın Proje’ olarak açıkladığı Kanal İstanbul’da güzergâh belli oldu. Bakan Ahmet Arslan, araştırılan 5 güzergâhtan Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu’nun seçildiğini açıkladı. 45 kilometre uzunluğunda olacak Kanal İstanbul için ilk kazma bu yıl vurulacak.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahını açıkladı. Beş alternatif üzerinde çalıştıklarını belirten Arslan, 4. alternatif olan Küçükçekmece- Sazlıdere-Durusu koridorunun en uygun proje yolu olarak tespit edildiğini ve Küçükçekmece gölünden girecek 45 kilometrelik Kanal İstanbul'un, Terkos Barajı'nın doğusundan Karadeniz'e çıkacağını söyledi.
  • 16 Ocak 2018, Salı 10:56
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