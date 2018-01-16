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En hızlı "Kara Kuş" geri döndü

Dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı casus uçağı geri döndü. Ses hızının 3 katına ulaşabilen SR-71'in yeni modelinin prototipi Boeing tarafından görücüye çıkarıldı.



Efsanevi "" geri dönüyor. Ses hızının 3 katı sürate ve yaklaşık 25 kilometre irtifaya çıkabilen SR-71 "Black Bird" emekliye ayrılmasından yıllar sonra yeniden göklere yükselecek.
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  • 16 Ocak 2018, Salı 10:26
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