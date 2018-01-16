Efsanevi casus uçak "Kara Kuş" geri dönüyor. Ses hızının 3 katı sürate ve yaklaşık 25 kilometre irtifaya çıkabilen SR-71 "Black Bird" emekliye ayrılmasından yıllar sonra yeniden göklere yükselecek.
En hızlı casus uçak "Kara Kuş" geri döndü
Dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı casus uçağı Kara Kuş geri döndü. Ses hızının 3 katına ulaşabilen SR-71'in yeni modelinin prototipi Boeing tarafından görücüye çıkarıldı.
Etiketler: casus uçak , Kara Kuş
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