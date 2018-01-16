2018'in yükselen yıldızı o sektör olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Kazan Soda Elektrik Üretim" yatırımının açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu tesisin, Türkiye'yi soda külü üretiminde dünya lideri konumuna getireceğini söyledi. 2018'in, bu önemli yatırımın hayata geçmesiyle başlamasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Albayrak, 2017'de madenlerde risk analiz dönemini başlattıklarını ifade etti.

Albayrak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl riskli madenlerde denetimi asgari 4 katına çıkarttık. Yeni ihale modelinin altyapısını tamamladık. Cevherimizde olan birçok madeni ihraç ettikten sonra çok daha yüksek fiyata ürün olarak Türkiye'ye ithal ediyorduk. İşte bu tesis gibi yeni dönemde yapılacak olan yatırım planlaması stratejisi ile birlikte cari açığımızı da artıran bu eksikliğe son verme noktasında kritik adımlar atıyoruz. Artık maden sahalarımızda nihai ürün geliştirecek fabrika ve Ar-Ge tesisi yapma şartı noktasında ortaklık ya da kar paylaşımı modeliyle yeni ihale modeli geliştireceğiz. 2018 yılı madenciliğin yükselen yıldız sektör olduğu bir yıl olacak."

'İpi dışarıda olan...'

Maden alanında yapısal dönüşümlerin hayata geçirildiğini aktaran Albayrak, karada 1 milyon metre sondajı tamamladıklarını, jeofizik ve jeokimya haritalarının çalışmalarına başladıklarını bildirdi. Albayrak, jeokimya haritalarının 18 paftasının 14'ünü yılsonunda bitirdiklerini ve ilkbahar bitmeden kalan 4 paftayı da tamamlayıp yılın ilk yarısında Türkiye'nin ilk jeokimya haritalarının tüm resmini ortaya çıkaracaklarını söyledi.

Bakan Albayrak, 2017'nin yaşanan onca saldırıya ve taarruza rağmen her alanda atılan adımlar ve yapılan yatırımlarla rekor büyümelerle kapandığının altını çizerek, "İpi, kontrolü dışarıda olan ya da dışarıdaki odaklarla hedef birliği yapmış bazı kesimler saldırmayı sürdürecek ama biz de Türkiye'yi kontrol altına almak isteyen bu saldırılara rağmen çok çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Soda külünde lider: Türkiye

Ciner grubunun yatırımı Kazan Soda Elektrik Üretim tesisi, camdan deterjan ve gübre üretimine, hayvan yeminden metal maden üretimine, nükleer santrallere, geniş bir alanda kullanılan soda külü ham maddesini üretecek. Tesis 2.5 yılda tamamlandı ve üretime geçildi. Kazan ve Beypazarı tesislerinde üretilen soda külü, bütün dünyaya ihraç edilerek Türkiye'ye 800 milyon dolar net döviz girdisi sağlayacak. 1.5 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen tesis, 2.7 milyon ton soda külü üretim kapasitesine sahip durumda.

Akdeniz'de 'arama' başlıyor

Denizlerde iki gemiyle 11 bin kilometrelik 2 boyutlu sismik araştırmanın tamamlandığını vurgulayan Bakan Albayrak, "Petrol ve doğalgaz arama alanında Türkiye'ye yepyeni bir sayfa açacak olan ilk yerli sondaj gemimizi ülkemizin ve milletimizin hizmetine kazandırarak, 2017 yılını bu büyük gururla kapatmış olduk. En kısa zamanda hazırlıklarını tamamlayacağız ve bu gemimizi Türk bayrağını dalgalandırarak Akdeniz'e inşallah uğurlamış olacağız" dedi. Albayrak ayrıca, "Ülkemizi rüzgar ve güneş enerjisi teknolojilerinin merkezi haline getirmek için YEKA yarışmalarına 2018 yılında da yoğun bir şekilde devam edeceğiz" şeklinde konuştu.