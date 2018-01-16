Özçelik ağlattı

Trakya Üniversitesi öğrencisi Dilek Özçelik, 2013 yılında Edirne'de Bakan Erdoğan Bayraktar'dan kanser ilaçlarının temini için yardım istemişti. Dilek Özçelik, Bakan Bayraktar'ın cebine koyduğu paraya tepki gösterip, iade etmişti. Daha sonra Dilek'in bulamadığı ilaçlar temin edilmiş, tedavi altına alınmıştı. Dün 27 yaşında hayatını kaybeden Dilek'in yakın arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.
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