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O resim başköşede

O resim başköşede
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi. Görüşmede bir detay dikkat çekti. , Binbaşı Necmettin Tetik'i PKK'ya yönelik operasyon sırasında, Silopi'de ailesiyle çatışma bölgesinden tahliye edilen küçük bir çocuğun elini nefesiyle ısıtırken tanımıştı. Tetik daha sonra 'deki çatışmada bir gözünü kaybetmişti. GATA'da Tetik'i ziyaret eden Erdoğan'a, binbaşının çocuğun elini nefesiyle ısıtırken çekilen fotoğrafının karakalem çizimi hediye edilmişti. Erdoğan'ın, o çizimi Külliye'deki odasında başköşeye koyduğu ortaya çıktı.
Şehit Bülent Alp'in ailesi güçlükle sakinleştirildi.
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