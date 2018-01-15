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''ın ilk toplantı günü belli oldu!

ile MHP İttifak Komisyonu ilk toplantısını çarşamba günü yapacak.

Milli İttifakın ilk toplantı günü belli oldu!
- MHP ittifak komisyonu ilk toplantısını çarşamba günü yapacak. Toplantı AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi 23:47
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