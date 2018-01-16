Kızıma kulak verin

GAZİANTEP'te Çiğdem Arslan (10) tek kulağı olmadan dünyaya gözlerini açtı. Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Prof. Dr. Mehmet Mutaf, küçük kıza kaburgasından alıncak dokuyla kulak yapacaktı. Ameliyat için gün alındı. Ancak doktor, ameliyatı yapamadan Bodrum'daözel bir hastanede çalışmaya başladı. Hastanedeki diğer doktorlar, ameliyatı göze alamadı.
Mutaf'ın görev yaptığı özel hastanede ise ameliyatın maliyeti 100bin liraydı. Anne Gökçe Arslan "Kızımı kurtarmak için son şansım Bodrum" diyerek yardım çağrısı yaptı.
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