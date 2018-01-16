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Kızıma kulak verin

Kızıma kulak verin
GAZİANTEP'te Çiğdem Arslan (10) tek kulağı olmadan dünyaya gözlerini açtı. Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Prof. Dr. Mehmet Mutaf, küçük kıza kaburgasından alıncak dokuyla kulak yapacaktı. Ameliyat için gün alındı. Ancak doktor, ameliyatı yapamadan Bodrum'da özel bir hastanede çalışmaya başladı. Hastanedeki diğer doktorlar, ameliyatı göze alamadı.


Mutaf'ın görev yaptığı özel hastanede ise ameliyatın maliyeti 100 bin liraydı. Anne Gökçe Arslan "Kızımı kurtarmak için son şansım Bodrum" diyerek yardım çağrısı yaptı.


Levent SÖKMEN
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