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Ali Usta’yı kaybettik

Ali Usta’yı kaybettik
Ünlü oyuncu Turan Özdemir (65), Beykoz'daki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Usta oyuncu, çekimleri memleketi Muğla'da gerçekleşen "Dondurmam Gaymak" filmindeki başrol 'Ali Usta' karakteriyle tanınıyordu. Meslek hayatında birçok dizi, film ve tiyatroda oynayan Özdemir, evli ve 2 çocuk babasıydı.
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