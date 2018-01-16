 ;
Yol Durumu
  1. 'İş'ler karıştı!
  2. Öksüz kaldı

Kireç çözücüyle intihar etti

23 yaşındaki üniversite öğrencisi, pas ve kireç çözücü içerek canına kıydı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı.

Kireç çözücüyle intihar etti
Kayseri'de 23 yaşındaki D.K., dün ilaç zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Üniversite son sınıf öğrencisi genç kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin kızın babası ile yapılan görüşmesinde, D.K.'nin pas ve kireç çözücü temizlik maddesini içtiğini belirttiği öğrenildi. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar