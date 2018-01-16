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Zehirli dosya!

, ünlü sunucu ’ı öldürüp intihar etti. Telefonunda cinayetten önce, “Siyanür” araması yaptığı ortaya çıktı...

Zehirli dosya!
Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz 27 Ağustos 2017'de Beşiktaş'taki lüks bir otelin 1130 numaralı odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürüldü. Aker, aynı silahla intihar etti. Korkunç olay gündeme bomba gibi düştü. Günlerce konuşuldu. Cinayete ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, cinayetin işlen-mesinde 'e yardım eden ya da azmettiren birinin varlığına dair bulguya rastlanılmadığını, olayın tek faili olan Filiz Aker'in de hayatına son verdiği için soruşturma yapılamayacağına karar vererek dosyayı kapattı. Dosyada çarpıcı bilgilere yer verildi. Filiz Aker'in telefonunda yapılan incelemede olaydan yaklaşık 1 ay kadar önce Aker'in telefonunun arama motorundan, "Siyanür", "Organ bağışı hangi hastanelerde yapılıyor", "Kadavra bağışı nasıl yapılır?", "Ölünce vücut neden ağırlaşıyor", "Ölü insanın vücudu neden sertleşir", "Silah askıları nerede satılıyor" ve "Korse silah kılıfı" aramaları yaptığı ortaya çıktı.


Filiz Aker'in 'ı takıntı haline getirdiği, platonik aşk beslediği, karşılık alamaması üzerine korkunç planı devreye soktuğu iddia edildi.
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