Zehirli dosya!

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz27 Ağustos 2017'de Beşiktaş'takilüks bir otelin 1130 numaralıodasında eski manken FilizAker tarafından öldürüldü.Aker, aynı silahla intiharetti. Korkunç olay gündemebomba gibi düştü. Günlercekonuşuldu. Cinayeteilişkin İstanbulCumhuriyetBaşsavcılığıtarafındanbaşlatılansoruşturmatamamlandı.Savcılık,cinayetinişlen-mesindeFiliz Aker'eyardım eden ya da azmettirenbirinin varlığına dair bulguyarastlanılmadığını, olayın tek failiolan Filiz Aker'in de hayatınason verdiği için soruşturmayapılamayacağına kararvererek dosyayı kapattı.Dosyada çarpıcı bilgilere yerverildi. Filiz Aker'in telefonundayapılan incelemede olaydanyaklaşık 1 ay kadar önce Aker'intelefonunun arama motorundan,"Siyanür", "Organ bağışı hangihastanelerde yapılıyor", "Kadavrabağışı nasıl yapılır?", "Ölüncevücut neden ağırlaşıyor", "Ölüinsanın vücudu neden sertleşir","Silah askıları nerede satılıyor"ve "Korse silah kılıfı" aramalarıyaptığı ortaya çıktı.
Filiz Aker'in Vatan Şaşmaz'ı takıntı haline getirdiği, platonik aşk beslediği, karşılık alamaması üzerine korkunç planı devreye soktuğu iddia edildi.
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