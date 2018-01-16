İşin aslı FETÖ

Manken Aslı Baş, Bodrum’da işadamı Ahmet Bayer’e ait villadan düşerek can verdi. 8 yıllık dava bir kez daha ertelenince acılı baba isyan etti: “Kızım cinayete kurban gitti ancak FETÖ odaklarının da yardımı ile suçu gizlediler
Aslı Baş bir zamanlar podyumun en ünlü isimlerinden biriydi. Ancak 2010 yılında korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Ünlü işadamı Ahmet Bayer'in Bodrum'daki villasında düşerek can verdi. Aile cinayet, Bayer ise intihar dedi. Baş'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ahmet Bayer'in oğulları Hakan ve Volkan Bayer önce tutuklanıp hapse gönderildi. Ancak iki kardeş de tahliye edildi. İkinci bilirkişi raporunda manken Aslı Baş'ın düşme veya atlama değil 'atılma' sonucu öldüğü kaydedildi. Olayla ilgili son olarak 11 Ocak'ta sanıklar Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına geçti.
AHMET BAYER
Tutuklu sanığın bulunmadığı davaya Ahmet Bayer, oğulları Volkan ve Hakan Bayer ile Murat Umırov ifade verdi. Ancak mahkeme heyeti dosyaların birleştirilmesine karar verip, davayı erteledi. Davanın 7,5 yıldır sürdüğünü söyleyen Aslı Baş'ın babası Mehmet Yavuz Baş ise yaşadıklarına isyan etti: "Kızımı kaybettiğimiz günden bu yana uyuyamıyoruz. Eşim Miyeser ve ben adaletin yerini bulacağı günü bekliyoruz. Kızım cinayete kurban gitti ancak FETÖ odaklarının da yardımı ile suçu gizlemeye çalıştılar... İşte babanın bu ifadesi sonrası gözler firari işadamı İhsan Kalkavan'a çevrildi. 2012'de İstanbul'dan gelen Kalkavan'ın, FETÖ/PDY'nin Bodrum imamı Zeki Yağmur ile irtibat kurup, Bayer'in o dönem tutuklu olan oğulları Hakan Sadi Bayer ve VolkanBayer'in tahliyesine yardımcı olduğu öne sürülmüştü.
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