Herkesecan oldu!

Trabzon Havalimanı'nda 3 gün önce büyük bir facia atlatıldı. Şehre Ankara'dan gelen Pegasus uçağı, iniş sırasında pistten çıktı. Uçurumdan denize doğru kaymaya başladı. Denize 25 metre kala ise çamura saplandı. 162 yolcu ve 6 mürettebat korkunç kazayı yaralanmadan atlattı. Olaydan sonra pilot Ender Bayraktar ile ikinci pilot İrfanYavuz'un ifadeleri alındı. Pilot Ender Bayraktar, "Uçağın sağ motoru istem dışı hareketle aniden hızlandı, toprak zemine de çarpan motor bulunduğu yerden koparak denize doğru düştü. Biz de toprak zeminde bir süre sürüklendikten sonra durduk" dedi. Soruşturmada pilotlara alkol testi de yapıldı. Ancak alkole rastlanmadı. Facianın eşiğinden dönülen gecede, yolcuları sakinleştiren isim ise kabin amiri Hürol Herkesecan'dı. 10 yıldır uçuş yapan tecrübeli genç, yaşanan kargaşada sürekli anonslar yaptı. Can paniği yaşayan yolcuları sakinleştirmeye çalıştı. Tahliyeyi sağladı. Herkes tarafından takdir topladı. Kazayla ilgili yetkili sigorta firması çalışanları da dün Trabzon'da keşif yaptı.
Hürol Herkesecan
YOLCULAR DAVA AÇABİLİR
Uzmanlar, kazayı yaşayan yolcuların maddi ve manevi tazminat açabileceklerini söyledi. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu "Soruşturma devam ediyor. Savcılık, ihmali belirlerse davalar açılabiler" dedi.
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