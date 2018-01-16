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Hapiste çürüyecekler

Suriyeli hamile Emani el Rahmun’u ve 10 aylık bebeğini öldüren katillere ikişer kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 72’şer yıl hapis cezası verildi...

Hapiste çürüyecekler
Korkunç olay 6 Temmuz 2017'de 'da meydana geldi. Birol Karacal ve Cemal Bay, Suriyeli 9 aylık hamile Emani el Rahmun'a tecavüz etti. Hızını alamayan caniler daha sonra genç kadını ve 10 aylık çocuğunu katletti. Olayın ardından da yakalanıp cezaevine gönderildi. 'Kasten Adam Öldürme', 'Cinsel Saldırı', 'Konut Dokunulmazlığı İhlali', 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlamaları ile yargılanan sanıklara dün iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 72 senelik cezalar ile toplamda 132'şer yıl hapis cezası verildi.


'YAŞAMAYA HAKLARI YOK'
Dava sonucunda kısas beklediğini belirten acılı eş Halid Al Rahmun, "Ben kısas istiyordum ve dava sonucundan onu bekliyordum. Verilen ceza hakkında da bir şey söylemeyeceğim ama beklemiyordum. Onların Yaşamaya hakları yok" dedi. Avukat Cihad Gökdemir, ise mahkemenin verilebilecek en ağır cezayı verdiğini ifade etti.
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