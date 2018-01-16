Hapiste çürüyecekler

Korkunç olay 6 Temmuz 2017'de Sakarya'da meydana geldi. Birol Karacal veCemal Bay, Suriyeli 9 aylık hamile Emani elRahmun'a tecavüz etti. Hızını alamayan caniler daha sonra genç kadını ve 10 aylık çocuğunu katletti. Olayın ardından da yakalanıp cezaevine gönderildi. 'Kasten Adam Öldürme', 'Cinsel Saldırı', 'Konut Dokunulmazlığı İhlali', 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlamaları ile yargılanan sanıklara dün iki kez ağırlaştırılmışmüebbet ve 72 senelik cezalar ile toplamda132'şer yıl hapis cezası verildi.
'YAŞAMAYA HAKLARI YOK'
Dava sonucunda kısas beklediğini belirten acılı eş Halid Al Rahmun, "Ben kısas istiyordum ve dava sonucundan onu bekliyordum. Verilenceza hakkında da bir şey söylemeyeceğimama beklemiyordum. Onların Yaşamayahakları yok" dedi. Avukat Cihad Gökdemir, ise mahkemenin verilebilecek en ağır cezayı verdiğini ifade etti.
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