İstanbul'da yaşayan Hazal Akyürek (20) önceki gece 6. kattan düşerek hayatını kaybetti. Dün ise Zincirlikuyu Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Baba Sayit Akyürek cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Anne Özlem Akyürek ise sinir krizleri geçirdi. Kızının tabutuna sarılıp "Hoşçakal annem, yavrum,güzel kızım, mis kokulum" diye gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından Hazal Akyürek, Kasımpaşa Kulaksız'daki Zindan Arkası Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ölümü şüpheli bulunan Hazal Akyürek'in telefonu inceleniyor.
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