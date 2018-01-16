Pegasus kazasında flaş detaylar

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağının, cumartesi gecesi Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pist başında manevra yaparken pist dışına çıkmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Uçağın kara kutusunu incelemeye alan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, kaza kırım ekibinin ayrıntılı rapor hazırlayacağını bildirdi. Boeing firmasından da Trabzon'a inceleme ekibi gönderileceği öğrenildi.

'KONTROL BİZDEN ÇIKTI'

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturmada pilotlar ve kabin ekibinin ifadesi alındı. Kaptan pilot ve yardımcı pilotun, 'sağ yöne manevra yapacakları sırada sağ motorun aniden hız aldığını ve uçağın sola savrulduğunu' söyledikleri belirtildi.

41 yıllık pilot olduğunu belirten kaptan pilot Ender Bayraktar, "Pist açıktı. İnişe geçtik. İkinci pilot inişi gerçekleştirdi. Fakat uçak durmadı. Kontrolü ben aldım. Fren yaptım. Uçak sol tarafa yöneldi. Kontrol benden çıktı. Pistten çıktıktan sonra motor koptu. Toprak zeminde bir süre sürüklendik" dedi.

Uçağı Trabzon'a indiren ikinci pilot İrfan Yavuz ise "Hava yağmurlu, pist ıslaktı. Tekerlekler piste değdikten sonra uçak yavaşlamadı. Uçak denize yöneldi. Kontrol benden çıktı ve kaptan pilota geçti. Sağ motor koptu" diye konuştu.

'ARIZA DA OLABİLİR'

Gazete Habertürk'ün haberine göre isminin açıklanmasını istemeyen ve Trabzon'a birçok uçuş yapan tecrübeli pilot, bu ifadelere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Reverse (ters itme), uçağı durdurmaya yarayan, motoru tersine işleten durdurucu güçtür. New York'ta da THY uçağı pistten çıkmıştı. Onda kaptan yanlışlıkla reverse kapatacağım diye gaz kolunu tam ileri itmişti. Bu da öyle olmuş olabilir. Tam ileriye itildiği zaman uçak fırlar ve kayar. Çalışmayan veya daha az çalışan motor tarafına çeker. Hiçbir motor kendi kendine gaz açmaz. Reverse arızası da olabilir. Reverse kapatırken gazı full açmış da olabilirler."

Trabzon Havalimanı'nın tehlikeli havalimanlarından olduğunu söyleyen pilot, "Hava genelde yağışlı ve bulutlu. Arka rüzgâr veya kuvvetli yan rüzgârda inmek zorunda kalınıyor. Pist kısa. Çevresinde koruyucu alan yok, uçak gemisi gibi pist. Pistin uzatılması ve eninin genişletilmesi lazım" dedi.

5 YOLCU ŞİKÂYETÇİ

Bu arada uçaktaki yolculardan 5'i polis merkezine başvurup şikâyetçi oldu. Ölümden döndüklerini belirten yolcuların maddi ve manevi tazminat davası açmaya hazırlandığı öğrenildi. Şikâyetçi sayısının artacağı ileri sürüldü. Olayda hafif yaralanan 2 yolcunun da taburcu olduğu belirtildi.

DOLGU YAPILIYOR

Uçağın saplandığı yerden çıkarılmasına yönelik yapılacak çalışma kapsamında, ağır tonajlı vincin yanaşacağı alan için dolgu çalışması başlatıldı. DHA'nın haberine göre Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, uçağın saplandığı yere kamyonlarla malzeme taşıyarak, alanın genişlemesini sağlıyor.