Canan Kaftancıoğlu, CHPİstanbul İl Başkanı seçildi. Devlet düşmanı ve terörist sempatizanı tweetleri, parti tabanı ve ulusal tabanı rahatsız etti. Şahin Mengü “Söz konusu mesajları okuyunca içim sızladı. Kılıçdaroğlu bu partiyi yönetemiyor” dedi...
CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun 'devlet düşmanı, terörist sempatizanı' tweet'lerinin ortaya çıkması sadece Türkiye'yi değil, CHP'lileri de rahatsız etti. Kaftancıoğlu'nun Twitter'da skandallarına ise şimdi Deniz Baykal da eklendi. Kaftancıoğlu'nun, Baykal'ın CHP Genel Başkanlığı'ndan ayrıldığı dönemde "İstifaetmek için tek gerekli koşulu porno kasetolarak gören siyasetçiler... Dışarıdakiperformansınız yatak performansınızdandaha önemli" diye yazdığı belirlendi.
BELTAŞ BURSLARI KESTİ!
CHP eski milletvekili Şahin Mengü, "Sosyal medya paylaşımlarını içime sindiremedim. Bir siyasetçi hanımın hele hele CHP'de İstanbul gibi önemli bir ilin il başkanı seçilmiş birisinin ne konuştuğunu, ne yazdığını iyi bilmesi lazım" dedi. Öte yandan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın, Beltaş Vakfı'nda yolsuzluk iddiasıyla görevden alınmasının ardından dün önemli bir gelişme yaşandı. Vakıftan bursiyerlere bir mesaj yollandı. Mesajda "Maddi kriz içindeyiz"denilerek bursların kesildiği bildirildi.
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