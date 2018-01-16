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  1. O resim başköşede
  2. İlk hedef PKK füzeleri

+18

, İl Başkanı seçildi. Devlet düşmanı ve terörist sempatizanı tweetleri, parti tabanı ve ulusal tabanı rahatsız etti. Şahin Mengü “Söz konusu mesajları okuyunca içim sızladı. bu partiyi yönetemiyor” dedi...

+18 CHP
CHP İl Başkanı seçilen 'nun 'devlet düşmanı, terörist sempatizanı' tweet'lerinin ortaya çıkması sadece 'yi değil, 'lileri de rahatsız etti. Kaftancıoğlu'nun Twitter'da skandallarına ise şimdi Deniz Baykal da eklendi. Kaftancıoğlu'nun, Baykal'ın CHP Genel Başkanlığı'ndan ayrıldığı dönemde "İstifa etmek için tek gerekli koşulu porno kaset olarak gören siyasetçiler... Dışarıdaki performansınız yatak performansınızdan daha önemli" diye yazdığı belirlendi.

BELTAŞ BURSLARI KESTİ!
CHP eski milletvekili Şahin Mengü, "Sosyal medya paylaşımlarını içime sindiremedim. Bir siyasetçi hanımın hele hele CHP'de İstanbul gibi önemli bir ilin il başkanı seçilmiş birisinin ne konuştuğunu, ne yazdığını iyi bilmesi lazım" dedi. Öte yandan CHP'li Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın, Beltaş Vakfı'nda yolsuzluk iddiasıyla görevden alınmasının ardından dün önemli bir gelişme yaşandı. Vakıftan bursiyerlere bir mesaj yollandı. Mesajda "Maddi kriz içindeyiz" denilerek bursların kesildiği bildirildi.
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