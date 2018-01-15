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Usta gazeteci kalbine yenildi

Usta gazeteci kalbine yenildi
Sözcü Gazetesi Haber Müdürü , dün sabah saatlerinde 'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Avcı'nın sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Avcı, gazetecilik mesleğine 15 Mart 1977 yılında başlamıştı. Vefatından kısa bir süre önce ise gazetemizin Haber Müdürü Mevlüt Yüksel, geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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