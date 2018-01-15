Sidikli’ sözüne 100 bin TL

Gazinocular Kralı olarak bilinen Fahrettin Aslan'ın oğlu SacitAslan, kendisine ait youtube kanalında, geçen yıl SerenSerengil aleyhinde açıklamalarda bulundu. İddiaya göre, Serengil hakkında, 'sidikli'gibi sözler söyledi. Serengil, davacı oldu, 100 bin lira tazminat istedi. Aslan'ın avukatı ise davanın reddini istedi. Cevap dilekçesinde, "Müvekkilim davacının ismini kullanarak hiçbir ithamda, hakarette ve tehditte bulunmamıştır" denildi.
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