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'’ sözüne 100 bin TL

Sidikli’ sözüne 100 bin TL
Gazinocular Kralı olarak bilinen Fahrettin Aslan'ın oğlu Sacit Aslan, kendisine ait youtube kanalında, geçen yıl Seren Serengil aleyhinde açıklamalarda bulundu. İddiaya göre, Serengil hakkında, 'sidikli'gibi sözler söyledi. Serengil, davacı oldu, 100 bin lira tazminat istedi. Aslan'ın avukatı ise davanın reddini istedi. Cevap dilekçesinde, "Müvekkilim davacının ismini kullanarak hiçbir ithamda, hakarette ve tehditte bulunmamıştır" denildi.

Ali OKTAY
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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