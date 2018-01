Kader birliği

Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli geçen hafta 2019 seçimlerine giden süreçte AK Parti ile ittifak yapacaklarını ve seçimlerden sonra da ittifakın devam edeceğini kamuoyuna açıkladı.2019 seçimleri için yapılan planları bir hayli etkileyen bu gelişmeyi MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan ile konuştuk. Milliyetçi Hareket Partisi politikalarını tespit ederken dikkate aldığı temel bir değer Türkiye'dir, Türkiye'nin geleceğidir. Dolayısı ile MHP, coğrafyamızın ve tarihimizin bize yüklediği sorumlulukların bilinciyle politika üreten, Türkiye'nin en köklü siyaset kurumlarından bir tanesidir.15 Temmuz kalkışması Türk siyasi hayatının ve Türk tarihinin en büyük olaylarından bir tanesidir. Muvaffak olması halinde Türkiye'yi iç savaşa götürecek, devleti çökertecek kadar tehlikelidir. Bin yıldır ezanı hür, bayrağı hür bu coğrafyada MHP bu hürriyetin zedelenmemesini daimi öncelik olarak belirler. MHP, 15 Temmuz'a giden yolu unutmamakta ve devlet bekası, millet selameti için karar alırken, herkesi bu elim hadiseyi hatırlamaya davet etmektedir.Kesinlikle bir beka sorunu ile karşı karşıyayız. Nasıl tarif edeceğiz, Meclis'i, Özel Harekât'ı bombalıyorlar, Genel Kurmay Başkanı'nı kaçırıyorlar, vatandaşa kurşun sıkıyorlar. Bu bir tehlike değilse; nedir tehlike? Devletin bütün kılcal damarlarına sızmış büyük bir örgüt ile karşı karşıyayız. Bu nasıl oldu, nasıl bu hale geldi meselesinden önce; bu beladan kurtulmamız gerekiyor.Orta Doğu'daki gelişmeler, Türkiye'yi çok ciddi etki alanına almıştır. Uzun süredir dış destekli PKK terör örgütü ile karşı karşıyayız. Terör örgütünün hendekleri kazdığı bir iç savaş hazırlıkları ile karşı karşıyayız.Yapılan hamlelerden anlaşılmaktadır ki o amaç da halkın oylarıyla işbaşına gelen meşru bir hükûmetin devrilmesidir. Fakat bizim inandığımız ve yüreğimizi koyduğumuz düzende halkın seçtiği iktidarı, yalnızca halkın oyları değiştirebilir.Bu meşruiyetin bozulmaması konusunda da en yüksek hassasiyeti gösteren lider Sayın Devlet Bahçeli olmuştur. Çünkü Devlet Bey'in de pek çok kere işaret ettiği gibi milliyetçilik ve demokrasi aynı kaynaktan beslenen iki kavramdır. İkisi de bu millete saygı duymaya ve onun aldığı kararlara inanmaya dayanır.Bizim anladığımız manada milliyetçilik ve demokrasi; ruh ikizidir.Halkın seçtiği iktidarı devirmek için milletin kalbi olan Milli Meclis bombalanmıştır. Cumhurbaşkanını öldürmek, başbakanı yakalayıp fail-i meçhul bir cinayetle oradan kaldırmak gibi işlerle görevlendirilmiş timlerin yaptıkları ortadadır.MHP kimin seçildiğinden bağımsız olarak; milletin seçtiğini, milletin aldığı kararı savunmakla kendini yükümlü hissetmektedir.Dış politikadaki gelişmeler, PKK ile verilen mücadele gibi konularda MHP hükümet ile sonuna kadar beraberdir. Dış politikada PYD'nin Amerikalılar tarafından silahlandırıldığı ve belirli güçlerin Türkiye'nin birliğine musallat olduğu ve meşru iktidarı, karanlık yapıların değiştirmeye teşebbüs ettiği bu günlerde de meşru hükümetin yanındayız.Türk milleti; Cumhuriyet Halk Partisi'nin yasal olmayan 367 itirazını hatırlamaktadır. 367 bir garabettir.Demokrasi adına bir utanç vesikasıdır.CHP'nin boynundadır bu utanç vesikası..İktidar partisi meclis üzerine kurulan baskıyı kaldırmak için Cumhurbaşkanı halk tarafından seçildikten sonra parlamentonun içinden çıkmış Başbakan ile halkın seçtiği Cumhurbaşkanı arasında bir uyumsuzluk başlamıştır. Çünkü halkın seçtiği Cumhurbaşkanı da kendisini seçim meydanlarına attığında boş durmayacağını, temsili bir görev yapmayacağını, şantiyeleri gezeceğini, faaliyetlere katılacağını ifade etmiştir.Dolayısı ile sistem değişmiştir.MHP, halkın seçtiği cumhurbaşkanı ile devlet mekanizmasının da uyumlu olması için çalışmıştır. Daha sonra 16 Nisan'da da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin önünün açılmasına MHP önayak olmuştur.Türkiye'yi bölmek parçalamak isteyenlere karşı verilen mücadelede de, halkın seçtiği meşru iktidarın korunması noktasında da duyarlı olan MHP'dir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de Milliyetçi Hareket Partisi'nin temel değerleri ile örtüşen mücadelesi bir kader birliği ortaya çıkarmıştır.Bu kader birliğinin çıkış noktası Türkiye'dir, Türk demokrasisidir, meşru iktidarın korunması noktasındadır.Türkiye parlamenter sistemle yönetilen sisteme son vermiş, Cumhurbaşkanlığı ile yönetilen sisteme geçmiştir. Bu yeni sistem de kaymakamdan muhtara, valiye, belediyeye bütün sistemi bağlayan bir yönetim söz konusudur.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra sistemin bir an önce oturup Türkiye'nin önünü açacak politikaları ön plana çıkarmak gerekecektir.Şu anda ortaya konulan beraberlik çok değerlidir ve halk tarafından büyük teveccühle karşılanmaktadır.Halk öncelikle bu birlik ve beraberlik kültürünü özlediğini ifade etmektedir.Şu anda sokakta gördüğüm iklim, çok başarılı olacağıdır. Yüzde 60'ları çok rahat görecek bir iklim görmekteyim.MHP pazarlık yaparak bunu yapmamıştır. Pazarlık çok aşağılık bir ifadedir.Onu kullananlar var utanmadan, arlanmadan. MHP'nin ittifakı millettir.MHP'nin durduğu yer Türkiye'nin menfaatleridir. MHP, terörde dış politikada, demokrasinin korunmasında kader birliği yaptığı iktidarın mevcut aritmetik oylarına baktığınızda, Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan aday olursa destekleyeceğini ifade etmiştir.Ülkücü Hareket her zaman MHP'nin liderinin yanındadır.Türkiye'nin en dürüst, tahlilleri tarih önünde haklılık kazanmış bir liderle tabanın çatışması mümkün değildir.Şu anda hem MHP'nin hem de AK Parti'nin gündeminde erken seçim yoktur. Erken seçim olmaz ancak, MHP lideri Türk milliyetçiliğinin fikir dünyasının da lideri olarak çok saygı duyduğumuz bir lider, günlük heyecanlarla tespit yapan bir lider değildir. Önü arkası çok düşünülerek ortaya koyduğu bir iradedir.Neden olmasın ki... MHP Recep Tayyip Erdoğan'ı milletin huzurunda destekleyeceğini ilan etmiştir.İttifakların da hukuki zemine çekilmesi amaçlanmaktadır. Meclisten geçecek yasalar ile de ittifakın hukuki olmasını sağlamayı amaçlamaktayız.Bu süreç kapalı kapılar ardında yürütülmemelidir. MHP birinci tercihini koyup benim adayım Recep Tayyip Erdoğan'dır diye tavır beyan etmiştir. CHP, HDP ile beraber olacaksa onu da milletin bilmesi lazımdır. Gizli kapaklı olmaması lazımdır. MHP meşruluğun karargâhıdır.Sağda, solda ve medyada ırkçı terör örgütleri ile irtibatlı olan, kendini gizleyenler "MHP ile ittifak Kürt oylarını kaybettirir" diye tehlikeli ifadeler kullanılmaktadır. Bugün bölgede memleketin birliğine beraberliğine saygı gösteren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının en çok itibar ettiği lider devlet Bahçeli'dir.CHP bugün size samimi söylüyorum, 7 Haziran'da HDP destekli MHP ile hükümet kurmayı önerdi. HDP destekli MHP Hükümetini ele aldığımızda Kandil'in listesini yaptığı HDP ile beraber hükümet olalım dediler. Biz bu teklifi elimizin tersi ile ittik.Mustafa Kemal Atatürk, bugün uyansa HDP ile iş tutan, FETÖ'nün avukatlığını yapan CHP'yi görse CHP'yi kapatır.CHP'nin MHP'ye yönelik ahlaksız ifadelerini görüyoruz. Seviye düşmüş, CHP'yi temsil noktasında CHP'yi zor durumda bırakan, fikirsiz, siyaset üretmeyen parti kadrosu her gün gevezelik yapmakta ve MHP'ye saldırmaktadır.CHP'nin sicili de ittifaklarda da bozuktur.Geçmişteki motelleri de biliyoruz.Son olaylarda itirafçı olarak ortaya çıkan askerleri görünce FETÖ tehdidi bitmemiştir. Bunların kökü kazınıncaya kadar, PKK sıfırlanıncaya kadar Olağan Üstü Hal'in devam etmesini istiyoruz.Ayrıca dışarıda önemli lobileri var. Önemli adamlarını da hep yurt dışına kaçırdılar.Bunların yanında sınırsız para güçleri var ama bunların nefesi kesilir.Cumhuriyet tarihinde örneği yoktur. Sadece bu değil tabi ki... Hendeklerden çıkan silahlar dünyanın en modern silahlarıdır. Bugün PKK'nın elinde PYD'ye Amerikalıların verdiği silahlar yakalanmaktadır. Dolayısı ile coğrafyadan kaynaklanan Irak'ın çöktüğünü görüyorsunuz, Suriye çok sıkıntıda. Bu bölgede Amerikalıların yaptığı çok büyük yanlışlıklar var. Bütün bunlara karşı başarırız biz. Vurur geçeriz Allah'ın izni ile. Bunun bir tek yolu var birlik ve beraberliktir.