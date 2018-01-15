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uyardı! Şiddetli yağış geliyor

Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yurdun Karadeniz bölümü ve Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun yanı sıra İzmir'de şiddetli sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji uyardı! Şiddetli yağış geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Tokat ile gece saatlerinden sonra İzmir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile İzmir çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi 09:06
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