Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı sonrasında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ'den tutuklu Mehmet Altan'ın tahliye talebini reddetmişti.

ÜST MAHKEME DE TAHLİYE TALEBİNE RET KARARI VERDİ

Avukatlarının üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itiraz başvurusu da sonuçlanmıştı. Üst mahkeme de itirazı reddetti.