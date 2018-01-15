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'ın tahliye talebine ret!

üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sözde gazeteci hakkında 'nin verdiği skandal tahliye kararına ilişkin yapılan itiraza üst mahkeme de ret kararı vererek Altan'ın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Mehmet Altanın tahliye talebine ret!

'nin hak ihlali kararı sonrasında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi 'den tutuklu 'ın tahliye talebini reddetmişti.

ÜST MAHKEME DE TAHLİYE TALEBİNE RET KARARI VERDİ
Avukatlarının üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itiraz başvurusu da sonuçlanmıştı. Üst mahkeme de itirazı reddetti.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi 15:27
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