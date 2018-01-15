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Erdoğan'dan 'ye uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki terör ordusu hareketleri için "Kıçı kirli bazıları" tanımlaması yaptı ve ekledi: "Tepelerine ineceğiz." Erdoğan'ın sert konuşmasına terör örgütüyle ortak hareket eden 'ye yönelik uyarısı da damga vurdu.

Erdoğandan ABDye PYD uyarısı

Cumhurbaşkanı , Ankara'da katıldığı bir açılış töreninde Suriye'nin kuzeyinde destekli terör örgütünün ordu kurma girişimine çarpıcı ifadelerle tepki gösterdi.

"KIÇI KİRLİ BAZILARI"

"Afedersin kıçı kirli bazıları, Suriye'de kalkıp bize tehdit sallıyor. Tehdit sallamak suretiyle Türkiye'yi kendi kabuğuna çekmek istiyor. Kusura bakmasınlar, 'ymiş, YPG'miş, DEAŞ'mış.

"VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz, bunun başka çaresi yok. Obüslerle vuruyoruz, vurmaya da devam edeceğiz.

"HANGİ TUZAKLARI KURARLARSA KURSUNLAR..."

Kabuğumuza çekilip sizin vurmanızı mı bekleyeceğiz?

Kendi kararımızı kendimiz verdik, veriyoruz. Şu anda da operasyonlar zaten devam ediyor. Hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar 2023 hedeflerimize varmamıza mani olamayacaklar."

ABD'YE BAYRAK UYARISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yaptığı konuşmada terör örgütleri üzerinden Amerika'ya çok sert mesajlar gönderdi.

Bölgedeki teröristleri "Kalleşler ordusu" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı, Amerika'nın terör kamplarındaki bayraklarını indirmesi konusunda uyardı.

"BİZ SİZE TESLİM ETMEK ZORUNDA KALMAYALIM"

Erdoğan, "Terör örgütünün üslerinde bayrakları kendiniz indirin ki, biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. TSK en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini Allah'ın izniyle halledecektir. Harekat her an başlayabilir." diye konuştu.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi 14:42
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