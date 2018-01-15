Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da katıldığı bir açılış töreninde Suriye'nin kuzeyinde ABD destekli YPG terör örgütünün ordu kurma girişimine çarpıcı ifadelerle tepki gösterdi.

"KIÇI KİRLİ BAZILARI"

"Afedersin kıçı kirli bazıları, Suriye'de kalkıp bize tehdit sallıyor. Tehdit sallamak suretiyle Türkiye'yi kendi kabuğuna çekmek istiyor. Kusura bakmasınlar, PYD'ymiş, YPG'miş, DEAŞ'mış.

"VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz, bunun başka çaresi yok. Obüslerle vuruyoruz, vurmaya da devam edeceğiz.

"HANGİ TUZAKLARI KURARLARSA KURSUNLAR..."

Kabuğumuza çekilip sizin vurmanızı mı bekleyeceğiz?

Kendi kararımızı kendimiz verdik, veriyoruz. Şu anda da operasyonlar zaten devam ediyor. Hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar 2023 hedeflerimize varmamıza mani olamayacaklar."

ABD'YE BAYRAK UYARISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yaptığı konuşmada terör örgütleri üzerinden Amerika'ya çok sert mesajlar gönderdi.

Bölgedeki teröristleri "Kalleşler ordusu" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı, Amerika'nın terör kamplarındaki bayraklarını indirmesi konusunda uyardı.

"BİZ SİZE TESLİM ETMEK ZORUNDA KALMAYALIM"

Erdoğan, "Terör örgütünün üslerinde bayrakları kendiniz indirin ki, biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. TSK en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini Allah'ın izniyle halledecektir. Harekat her an başlayabilir." diye konuştu.