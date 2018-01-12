Teröristbaşı Fetullah Gülen'e övgüler düzen ve Türkiye'yi kanla, darbeyle tehdit eden Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın tahliyelerini hükmeden AYM'nin kararı verdiği gün ise dikkat çekti. Karar FETÖ'cü Mehmet Altan'ın doğum günü olan 11 Ocak'ta verildi.



Anayasa Mahkemesi, FETÖ'cü Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın bireysel başvurusunda hak ihlali kararı vererek oy çokluğuyla tahliyelerine hükmetti. Yüksek Mahkeme, 6'ya karşı 11 üyenin oy çokluğuyla başvurucularla ilgili ihlal kararı verdi. Anayasa Mahkemesi, Şahin Alpay ile Mehmet Altan'ın tahliyelerine hükmetti. Dün gece ise İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ sanığı Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın hakkında tutukluluğun devamına karar verdi.



FETÖ'DEN ALTAN'A DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ!

28 Şubat mağdurlarının başvuruları yıllardır beklerken FETÖ'cüler için AYM adeta seferber oluyor. Firari FETÖ'cü Can Dündar'la ilgili de 'hak ihlali' kararı vererek tahliye etmişti. Dündar ise tahliyeyi fırsat bilerek yurt dışına kaçmıştı. Aynı sistem Mehmet Altan ve Şahin Alpay için de kurgulanmak istendi. AYM, Altan ve Alpay'ın başvurularını dün karara bağladı ve 'hak ihlali' diyerek tahliyelerini hükmetti. Fakat tahliye kararında dikkat çeken bir detay göze çarptı. 11 Ocak doğumlu olan Mehmet Altan'ın tahliyesini hükmeden AYM'nin kararı FETÖ'nün doğum günü hediyesi olarak yorumlandı. Sosyal medya kullanıcıları AYM verdiği kararla 11. Cumhurbaşkanı'na da selam çaktığını vurguladı.