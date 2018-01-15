İntikam davası

'Nursel'in Mutfağı'nın sunucusu NurselErgin'le 3 ay önce evlenen işadamı Muratakyer, eski eşi Kamer Odabaşı'nın açtığıdavaya cevap verdi. Odabaşı, ikiz çocuklarıile babaları hakkında, 'kişisel ilişkininkaldırılması davası' açmış, çocuklar içinnafaka artışı isteyip, çocuklar ve babaiçin alınan 'yatılı görüşme' kararınınkaldırılmasını talep etmişti. Odabaşı,eski kocasının, çocuklara yasaklı olanşekerlemeleri yedirdiği, sürekli TV izlettiğive Nursel Ergin'in çocukların çantasınakendi fotoğraflarını koyduğu iddialarındabulunmuştu. Bu davaya yanıt veren MuratAkyer, "Tavrının değişmesinin tek nedeni,Temmuz 2017'de eşimle nişanlıykençektirdiğim fotoğrafı sosyal medyadapaylaşmış olmamdır. Sonrasında, benimle olanmedeni ilişkisini bitirdi, çocukları göstermedesıkıntı çıkarmaya başladı ve dava açtı. Herne kadar eşimle bir ego çatışması olmadığınısöylese de bu beyanı samimi olmaktan uzaktır.Davanın nedeni, çocukların menfaatinindüşünülmesinden ziyade kişisel intikamdır.Çocuklarımla daha çok ilişki kurmayıtalep ediyorum" dedi.
Kamer Odabaşı ve eski eşinin ikiz çocukları bulunuyor.
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