 ;
Yol Durumu
  1. Çukurda facia
  2. Cono alfabesi!

İntikam davası

Kamer Odabaşı, eski eşi Murat Akyer’e dava açtı. Sunucu Nursel Ergin’le yeni evlenen işadamı “İntikam duygusuyla hareket ediyor” dedi...

İntikam davası
'Nursel'in Mutfağı'nın sunucusu Nursel Ergin'le 3 ay önce evlenen işadamı Murat akyer, eski eşi Kamer Odabaşı'nın açtığı davaya cevap verdi. Odabaşı, ikiz çocukları ile babaları hakkında, 'kişisel ilişkinin kaldırılması davası' açmış, çocuklar için nafaka artışı isteyip, çocuklar ve baba için alınan 'yatılı görüşme' kararının kaldırılmasını talep etmişti. Odabaşı, eski kocasının, çocuklara yasaklı olan şekerlemeleri yedirdiği, sürekli TV izlettiği ve Nursel Ergin'in çocukların çantasına kendi fotoğraflarını koyduğu iddialarında bulunmuştu. Bu davaya yanıt veren Murat Akyer, "Tavrının değişmesinin tek nedeni, Temmuz 2017'de eşimle nişanlıyken çektirdiğim fotoğrafı sosyal medyada paylaşmış olmamdır. Sonrasında, benimle olan medeni ilişkisini bitirdi, çocukları göstermede sıkıntı çıkarmaya başladı ve dava açtı. Her ne kadar eşimle bir ego çatışması olmadığını söylese de bu beyanı samimi olmaktan uzaktır. Davanın nedeni, çocukların menfaatinin düşünülmesinden ziyade kişisel intikamdır. Çocuklarımla daha çok ilişki kurmayı talep ediyorum" dedi.


Kamer Odabaşı ve eski eşinin ikiz çocukları bulunuyor.

Ali OKTAY
  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar