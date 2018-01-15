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Hükümetten 'nin 'terör ordusu' planına sert tepki

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, 'nin '/ ordusu' planına sert tepki göstererek, "Bugüne kadar verdiği destekler ile bundan sonra atacağını ilan ettiği adımlar, dostluğa da, müttefikliğe de, model ortaklığa da, stratejik ortaklığa da sığmaz." açıklamasında bulundu.

Hükümetten ABDnin terör ordusu planına sert tepki

"SRATEJİK ORTAKLIĞA DA SIĞMAZ"
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "'nin terör örgütüyle mücadele gerekçesiyle terör örgütünün Suriye kolu /'ye bugüne kadar verdiği destekler ile bundan sonra atacağını ilan ettiği adımlar, dostluğa da, müttefikliğe de, model ortaklığa da, stratejik ortaklığa da sığmaz." dedi.

"TERÖR ORDUSU" KURMAK ATEŞLE OYNAMAKTIR!
Bozdağ, "ABD'nin DEAŞ terör örgütüyle mücadele için yerine terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG ile işbirliği ve bunlara binlerce tır silah desteği ve şimdi de bu terör örgütlerine 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü' kılıfı altında sözde terör ordusu kurdurması, ateşle oynamaktır." ifadelerine yer verdi..

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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi 11:55
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