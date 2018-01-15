"SRATEJİK ORTAKLIĞA DA SIĞMAZ"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "ABD'nin DEAŞ terör örgütüyle mücadele gerekçesiyle PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG'ye bugüne kadar verdiği destekler ile bundan sonra atacağını ilan ettiği adımlar, dostluğa da, müttefikliğe de, model ortaklığa da, stratejik ortaklığa da sığmaz." dedi.



"TERÖR ORDUSU" KURMAK ATEŞLE OYNAMAKTIR!

Bozdağ, "ABD'nin DEAŞ terör örgütüyle mücadele için Türkiye yerine terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG ile işbirliği ve bunlara binlerce tır silah desteği ve şimdi de bu terör örgütlerine 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü' kılıfı altında sözde terör ordusu kurdurması, ateşle oynamaktır." ifadelerine yer verdi..

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