Bakanlık uyardı! Ampullerdeki o maddeye dikkat

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, elektrik tasarrufu nedeniyle kullanımı giderek yaygınlaşan floresan lamba ve tasarruflu ampullerin, kırılmaları durumunda içerdikleri "civa" nedeniyle sağlık açısından ciddi tehlike oluşturdukları uyarısında bulundu.

AA muhabirine açıklamada bulunan Öztürk, florasan lamba ve tasarruflu ampul kullanımının, sağladıkları elektrik tasarrufu nedeniyle son yıllarda giderek artığına işaret etti.

Öztürk, "Floresan lambalar ve tasarruflu ampuller, sağladıkları elektrik tasarrufu yanında kırıldığında sağlık açısından ciddi tehlike arz etmektedir. Bu tehlikenin ana kaynağı da floresan lambalarda ve tasarruflu ampullerde bulunan civa buharıdır. Çünkü bu lambalar kırıldığında içeriğindeki civa ortamda hemen buharlaşır. Solunum yoluyla alınır ve ciddi problemlere neden olur. O nedenle depolanması, taşınması ve geri kazanımı sırasında çok dikkat edilmeli, uygun teknikler kullanılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.