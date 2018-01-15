Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'nin Suriye'de ordu kurma çabaları ülkenin toprak bütünlüğüne zarar verebilir. ABD'den bu konuda detaylı açıklama bekliyoruz" dedi. ABD, dün Suriye'de 30 bin kişiden oluşan bir sınır koruma gücü kurulacağını açıklamıştı. Reuters'ın haberine göre ise, Suriye yönetimi "Suriye ordusu, ülkedeki herhangi bir ABD ve onun araçlarının varlığına son vermeye kararlıdır" ifadesi kullanıldı.

AA, Rossiya 24 televizyonunu sorularını yanıtlayan Lavrov'un, "ABD'nin Suriye'de ordu kurma çabaları ülkenin toprak bütünlüğüne zarar verebilir. ABD'den bu konuda detaylı açıklama bekliyoruz. ABD'nin tek taraflı, ültimatom benzeri Suriye'de ordu kurulmasına yönelik projesi, Türkiye ile Kürtler arasındaki ilişkilerde problem yaratabilir ve Afrin'deki durumun yatıştırılmasına yardımcı olamaz" sözlerine yer verdi.

"TÜRKİYE BİRAZ HIZLANMALI" MESAJI

Sputnik'in aktardığına göre ise "Suriye'de ilerleme gördük" diyen Lavrov, şu andaysa Türkiye ve İran'la birlikte Suriyeli tarafları bir araya getirecek ulusal bir kongre için hazırlandıklarını anımsattı. Lavrov ayrıca, bu ulusal diyalog sürecinin Cenevre'deki barış sürecine de yardımcı olacağını umduğunu söyledi.

Lavrov şu ifadeleri kullandı:

"Türk meslektaşlarımızın, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinin çevresine geri kalan gözlem noktalarını yerleştirmeyi de olabildiğince yakın bir zamanda tamamlamasını bekliyoruz. Zira şimdiye kadar sanırım 3 gözlem noktası oluşturdular. Toplam sayılarıysa 20 olmalı. Bu, yöneticilerimizin temasları sırasında konuşuldu. Bize bu işin hızlandırılacağına dair garanti verdiler. Bunun, İdlib'deki durumun istikrar kazanmasına yardımcı olacağını umuyorum."