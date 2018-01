Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ'nin açılışında bir konuşma yaptı. Albayrak'ın açıklamasının satır başları şöyle:

2017 ÇOK HAYIRLI BİR YIL OLDU

"Türkiye'nin aynı zamanda dünya lideri haline getirecek olan bu tesiste, Kozan Soda Elektrik AŞ'nin açılışının ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Önemli yatırımın hayata geçmesinden ayrı bir memnuniyet duyuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Cumhurbaşkanım sizlerin liderliği ve desteklerinizle çok önemli altyapı hamlelerini birer birer hayata geçirmeye başladığımız bir yıl oldu 2017.

YATIRIMDA CUMHURİYET REKORU KIRDIK

Vatandaşlarımıza ve sanayimize kesintisiz enerji arzını sağlayacak bir dizi stratejiyi hayata geçirmeye başladık. 35 milyar lirayı aşan değere sahip rekor kapasitede elektrik üretim tesrisini devreye aldık. 7 milyar liralık yatırım noktasında bakıldığında 2017 yılını cumhuriyet tarihinin rekoru sayılabilecek bir yatırımla kapadık.

İLK MİLLİ VE YERLİ SONDAJ GEMİSİ YOLA ÇIKIYOR

Milletimize ait olan zenginlikleri milletimizin hizmetine sunabilmek için çok kapsamlı strateji uyguladık. 2 boyutlu sismik araştırmasını tamamladık. İlk yerli sondaj gemimizi ülkemizin ve milletimizin hizmetine kazandırarak tamamlamış olduk. Bu gemimizi Akdeniz'e uğurlamış olacağız.

DÜNYA REKORU FİYATLAR

Ülkemizi bu teknolojilerin merkezi haline getirebilecek çok önemli bu adımları atmış olduk. Güneşte 20 cent olan bu rakam, rüzgarda 11 cent olan bu rakam, güneşte 6.99, rüzgarda 3.48 cent rakamla dünya rekoru seviyesine ulaşmış oldu.

TÜRKİYE JEOKİMYA HARİTASININ DA TAMAMININ RESMİNİ ÇEKMİŞ OLACAĞIZ

Enerjinin yanında maden alanında da yapısal dönüşümleri hayata geçirdiğimiz bir yıl oldu 2017. Jeokimya haritalarının 18 paftasının 14'ünü yıl sonu itibarıyla bitirdik. Kalan 4 haftayı da bitirip Türkiye jeokimya haritasının da tamamının resmini çekmiş olacağız. İnsan odaklı, bilim odaklı madencilik stratejimiz içerisinde risk analizini başlattık. Maden alanında çok önem verdiğimiz yeni ihale modelinin de altyapısını tamamladık.

BAZI KESİMLER SALDIRMAYA DEVAM EDECEK BİZ DE BU SALDIRILARA RAĞMEN ÇOK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Tıpkı bu tesis gibi yeni dönemde bu alandaki eksikliği cari açığımızı da artıran bu eksikliği son verme noktasında kritik adımlar atıyoruz. Ortaklık ya da kar paylaşımı modeli ile birlikte yeni bir ihale modeli gerçekleştireceğiz. 2018 yılı madenciliğin yükseldiği bir yıl olacak inşallah. 2017 yılını her alanda atılan adımlarla, rekor büyümelerle kapadık. İpi dışarıda olan bazı kesimler saldırmaya devam edecek biz de bu saldırılara rağmen çok çalışmaya devam edeceğiz. Biz de durmayacak, korkmayacak, geri adım atmayacak, her zamankinden çok daha fazla çalışmaya söz veriyoruz size.

ÜLKEMİZE YAPILAN HER TÜRLÜ SALDIRININ AMACINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ

Bizim derdimiz, aşkımız her zaman büyük ve güçlü Türkiye. Bu ideale ulaşmak için ülkemize yapılan her türlü saldırının amacını çok iyi biliyoruz. Bu millet için, büyük ve güçlü Türkiye ideali için gece gündüz demeden her zamankinden çok çalışmaya söz veriyoruz. Açılışımızın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ciner Grubu'nu, Ciner Holding'i ve tüm çalışma ekibini tebrik ediyorum."