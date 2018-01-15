Türkiye, terör yuvası Afrin'e harekât planını devreye koydu. Sınırda 'teyakkuz'a geçildi. Farklı illerden gönderilen takviye askeri araçlar dün sınır birliklerine ulaştı. Mehmetçik bir yandan mevzi kazarken obüs namluları ise Afrin'e yöneldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ordu kurduğunu sandıkları çapulcuları bir haftayı bulmaz, nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler" sözleri ile Afrin operasyonun sinyalini vermişti. Afrin'deki terör yapılanmasını dört taraftan kuşatacak planın satırbaşları ise şöyle:

Harekât planı çerçevesinde asker, Afrin'e hâkim 4 stratejik noktada oluşturulan güvenlik ve gözetleme bölgesine tam olarak mevzilendi. Böylece Afrin güneyden kuşatıldı.

Fırat Kalkanı bölgesindeki TSK üsleri ile TSK destekli muhalifler de harekât için hazırlıklarını tamamladı. Teröristler Fırat Kalkanı Bölgesi ile doğudan sarılırken; Azez, Mare ve El Bab'da Türk tankları namluları Afrin'e doğrulttu.



100 KM'LİK KIRMIZI HAT

Reyhanlı'dan Kilis'e 100 kilometrelik alanda oluşturulan hattaki birliklere, Suriye tarafındaki yerleşim birimlerinden yapılabilecek sızmaların önüne geçmek için "teyakkuzda olun" talimatı verildi.

Terör örgütü PKK'nın Türkiye'ye sızmak için kullandığı Amanoslar'da güvenlik birimleri alarma geçti.

TSK ve istihbarat birimleri Afrin'de elde edilen bilgileri aylar öncesinden haritalara işlemişti. Terör örgütü YPG ve SDG'nin özellikle Afrin'in doğusunda Kilis sınırında bulunan Bursa'ya Dağı'na konuşlandığı, burada tüneller açtığı tespit edilmişti. YPG örgütünün mevzileri, tüneller, geçiş güzergâhları, mağara ve sığınakları, cephanelikleri, militan sayıları, mühimmat kapasiteleri, ABD askerleri ile terör örgütü eğitim kamplarını da içerecek kapsamlı bir hazırlık yapılmıştı. Şimdi belirlenen o terör koordinatları tek tek imha edilecek.



EŞZAMANLI TAARRUZ

Özel Kuvvetler timlerinin indirilmesiyle kara operasyonu başlatılacak. İdlib-Afrin sınır hattında stratejik noktalara kurulan 4 gözetleme ve güvenlik bölgesi ile Fırat Kalkan'ı bölgesine konuşlanan zırhlı birlikler de aynı anda harekete geçecek.



PKK SİVİLLERE SALDIRDI

Hatay'ın Suriye sınırında konuşlu topçu birlikleri dün de Afrin'deki birçok PYD/PKK mevzisini vurdu. Topçular Hassa ve Kırıkhan'dan Suriye'ye en az 40 atış yaptı. Şiddetli patlama sesleri sınırın Türkiye tarafındaki mahallelerden de duyuldu.

Bu arada bölücü terör örgütü dün gece yarısına doğru Afrin'deki mevzilerinden, Türkiye sınırında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolünde olan sivil yerleşimlere çok sayıda roket attı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Ardından da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları da Afrin'deki teröristlere yeniden topçu ateşi ile karşılık verdi.



CEYLANPINAR'DA 'GÜVEN SİRENİ'

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde emniyete ait 7 zırhlı araç, siren çalarak ilçeyi turladı. Trafikteki vatandaşların da korna çalarak destek verdiği konvoy, sınırın sıfır noktasında bulunan mahalleleri de dolaştı. Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise konvoyun "vatandaşa güven, düşmana korku salması" amacıyla oluşturulduğu belirtildi.