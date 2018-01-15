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Bravo Ecrin

7 yaşındaki Ecrin, eski öğretmeninin ‘Buradaki çocukların oyuncağı yok’ sözünden etkilendi. Tüm oyuncaklarını ’a gönderdi. ın örnek davranışı, eğitim gördüğü okulunu ve arkadaşlarını harekete geçirdi.

Bravo Ecrin
İzmir Buca Mimar Kemalettin İlkokulu'na giden Ecrin Çalışkan'ın (7) yaptığı iyilik, herkesi etkiledi. Ecrin'in anaokulu öğretmeni Zeren Ataman, geçen yıl tayininin çıktığı Elazığ Maden'e gitti. Ecrin ise sık sık öğretmeniyle iletişime geçti. , öğretmeninin "Buradaki çocuklar sizin kadar şanslı değil, sizinkiler gibi güzel oyuncakları yok" sözünden çok etkiledi. Maden Anaokulu'ndaki çocukları mutlu etmek isteyen Ecrin, oyuncaklarını koyduğu kutuyu Maden'e gönderdi. Ecrin Çalışkan'ın bu duyarlılığı karşısında çok mutlu olan eski öğretmeni ve Maden'deki öğrenciler, çektikleri görüntüyle teşekkür etti. küçük kız

ÖRNEK OLDU
'daki çocukların mutluluğuna şahit olan Ecrin Çalışkan'ın okulundaki idareciler de daha fazla çocuğu mutlu etmek için harekete geçti. Okul yönetimi, Maden'e gönderilmek üzere oyuncak kampanyası başlatarak Ecrin'in yaptığı iyiliği devam ettirdi. Çocuklar oyuncaklarını Maden'deki arkadaşlarına göndermek için adeta yarışa girdi. Bir çocuk için oyuncağın çok önemli olduğunu anlatan Ecrin Çalışkan, oyuncak gönderme işinin bütün okula yayılmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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