Bravo Ecrin

7 yaşındaki Ecrin, eski öğretmeninin ‘Buradaki çocukların oyuncağı yok’ sözünden etkilendi. Tüm oyuncaklarını Elazığ’a gönderdi. Küçük kızın örnek davranışı, eğitim gördüğü okulunu ve arkadaşlarını harekete geçirdi.
İzmir Buca Mimar Kemalettin İlkokulu'na giden Ecrin Çalışkan'ın (7) yaptığı iyilik, herkesi etkiledi. Ecrin'in anaokulu öğretmeni Zeren Ataman, geçen yıl tayininin çıktığı ElazığMaden'e gitti. Ecrin ise sık sık öğretmeniyle iletişime geçti. Küçük kız, öğretmeninin "Buradaki çocuklar sizin kadar şanslıdeğil, sizinkiler gibi güzel oyuncakları yok" sözünden çok etkiledi. Maden Anaokulu'ndaki çocukları mutlu etmek isteyen Ecrin, oyuncaklarını koyduğu kutuyu Maden'e gönderdi. Ecrin Çalışkan'ın bu duyarlılığı karşısında çok mutlu olan eski öğretmeni ve Maden'deki öğrenciler, çektikleri görüntüyle teşekkür etti. küçük kız
ÖRNEK OLDU Elazığ'daki çocukların mutluluğuna şahit olan Ecrin Çalışkan'ın okulundaki idareciler de daha fazla çocuğu mutlu etmek için harekete geçti. Okul yönetimi, Maden'egönderilmek üzere oyuncak kampanyasıbaşlatarak Ecrin'in yaptığı iyiliği devamettirdi. Çocuklar oyuncaklarını Maden'deki arkadaşlarına göndermek için adeta yarışa girdi. Bir çocuk için oyuncağın çok önemli olduğunu anlatan Ecrin Çalışkan, oyuncakgönderme işinin bütün okulayayılmasından memnuniyetduyduğunu dile getirdi.
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